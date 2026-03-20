Prețul gazelor naturale cu livrare în luna următoare, tranzacționate pe hub-ul olandez TTF – reperul pentru Europa – a înregistrat vineri o scădere de peste 3%, coborând sub pragul de 60 euro/MWh.

La începutul ședinței de tranzacționare, contractele futures au ajuns la 59,7 euro/MWh, după o zi anterioară extrem de volatilă. Joi, prețurile au crescut cu 11% la închidere, iar în timpul zilei au urcat chiar și cu 30%, depășind 70 euro/MWh.

Scăderea vine în contextul în care Israelul a transmis că nu va mai viza infrastructura energetică, după escaladarea conflictului cu Iranul. Decizia a venit în urma unor atacuri și contraatacuri care au vizat instalații de petrol și gaze din regiune și au alimentat creșterea prețurilor.

Totodată, pozițiile exprimate de Statele Unite au contribuit la calmarea piețelor, reducând temerile privind extinderea conflictului asupra infrastructurii energetice din Golful Persic.

În ciuda reculului temporar al prețurilor, situația rămâne tensionată. Atacurile cu rachete asupra complexului industrial Ras Laffan din Qatar au afectat două unități majore de producție de gaze naturale lichefiate.

Acestea însumează o capacitate anuală de aproximativ 12,8 milioane de tone, echivalentul a circa 17% din exporturile de LNG ale Qatarului, iar reparațiile ar putea dura până la cinci ani.

Chiar dacă livrările erau deja suspendate din cauza conflictului, noile atacuri riscă să prelungească perioada de presiune asupra pieței globale de gaze.

În Europa, evoluțiile recente au crescut îngrijorările în rândul autorităților și al traderilor, în condițiile în care statele încearcă să își refacă stocurile înainte de iarnă.

Deși o mare parte din gazele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz ajung în Asia, blocarea acestei rute ar putea afecta și Europa, prin reducerea disponibilității globale de LNG și intensificarea competiției pentru livrări.

În paralel, prognozele meteo indică o posibilă răcire a vremii în nord-vestul Europei la finalul lunii, ceea ce ar putea duce la creșterea cererii de gaze.

Analiștii avertizează că piața ar putea rămâne sub presiune și în perioada următoare. Potrivit estimărilor, ar putea apărea un deficit de aproximativ 4% în aprovizionarea globală din acest an.

În cazul în care unitățile afectate din Qatar nu vor reveni rapid în funcțiune, previziunile privind un surplus de ofertă în anii 2027-2028 ar putea fi serios afectate.