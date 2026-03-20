Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat joi că Iranul nu mai are capacitatea de a produce uraniu îmbogățit sau rachete balistice, în urma atacurilor comune SUA-Israel.

„Iranul nu are capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a produce rachete balistice”, a afirmat Netanyahu.

Totodată, liderul israelian a transmis că nu stabilește un termen clar pentru finalul conflictului, dar este optimist în privința evoluției acestuia: „acest război terminându-se mult mai repede decât cred oamenii”.

Comentariile oficialului israelian au influențat imediat piețele financiare, într-un context deja tensionat de incertitudinile legate de redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Traderii spun că reacțiile au fost amplificate de lipsa unor semnale clare de progres.

„În această după-amiază, am întrezărit cum vor reacționa piețele dacă [și] când oamenii cred că Strâmtoarea Ormuz se va deschide”, a declarat Mike Zigmont de la Visdom Investment Group.

Acesta a explicat că blocajul din zonă afectează apetitul pentru risc:

„Lipsa progresului în Strâmtoarea Ormuz este o forță care te împiedică să cumperi riscuri. Tranzacțiile care aspiră la riscuri au nevoie de sclipiri sau de vești concrete despre progrese acum”.

La rândul său, Mike O’Rourke de la JonesTrading a precizat că declarațiile „incrementale” ale lui Netanyahu au fost suficiente pentru a determina o ușoară revenire a piețelor.

După declarațiile liderului israelian, piețele americane au recuperat o parte din pierderi.

Indicele S&P 500 a închis în scădere ușoară, de 0,3%, însă a revenit față de minimele atinse anterior în sesiune.

În același timp, randamentele obligațiunilor de trezorerie pe doi ani au coborât de la 3,96% la 3,8%, semn al unei ușoare repoziționări a investitorilor.

Prețul petrolului Brent a scăzut cu 0,6%, până la 106,72 dolari pe baril, iar dolarul american s-a depreciat față de principalele valute.

Analiștii avertizează că volatilitatea ridicată ar putea continua, în lipsa unor evoluții clare în conflict.

„Piața este blocată în țara nimănui”, a declarat Jim Bianco, președintele Bianco Research.

Acesta a subliniat incertitudinea privind situația din regiune:

„Poate că [SUA și Israelul] vor deschide strâmtoarea [Ormuz] săptămâna viitoare, poate că nu. Poate că va fi săptămâna următoare. Între timp, totul declanșează o reacție exagerată”.

Pe fondul conflictului început pe 28 februarie, prețurile petrolului au avut fluctuații puternice. Țițeiul Brent a ajuns temporar aproape de 119 dolari pe baril înainte de a scădea.

Surse citate de presa internațională arată că Arabia Saudită ia în calcul scenarii extreme, în care petrolul ar putea ajunge la 180 de dolari pe baril dacă perturbările din Strâmtoarea Ormuz continuă.

Expertul Umer Karim avertizează că riscurile sunt ridicate, mai ales dacă infrastructura energetică din Marea Roșie ar fi afectată:

„Dacă aceste terminale de la Marea Roșie sunt atacate – dacă există vreun fel de obstacol în Marea Roșie – cred că orice preț peste 150 de dolari este destul de posibil”.

În prezent, Arabia Saudită reușește să mențină exporturile prin portul Yanbu, însă analiștii atrag atenția că acesta ar putea deveni o țintă, în contextul escaladării conflictului.