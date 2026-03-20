O nouă înregistrare cu Sebastian Ghiță, vorbind despre Călin Georgescu, a fost obținută de Cristi Ciupercă și publicată. În ea, Ghiță vorbește despre legăturile lui Georgescu cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg și despre finanțările pe care Schwartzenberg i le-ar fi acordat lui Georgescu. El amintește de dispariția lui Codruț Marta, fostul aghiotant al lui Sorin Blejnar.

Sebastian Ghiță spune că Georgescu primea mulți bani de la Schwartzenberg și că Marta, care ar fi luat bani de la Blejnar, a fost văzut ultima dată de frații Schwartzenberg înainte de dispariție. El susține că Georgescu era implicat în aranjamente financiare și politice și că trimitea oameni în diferite locuri pentru diverse semnale. Ghiță susține că Schwartzenberg avea influență asupra mai multor servicii și relații internaționale și că situația legată de Georgescu va atrage atenția publicului.

„Stai să vezi cu Elan «Schwarzenegger» ăla, cu acest Călin Georgescu, când o să-l dea ăștia cu toate, că acest Călin Georgescu cred că cei mai mulți bani îi lua de la Elan Schwarzenegger ăla, cu Codruț Marta, cu acuzațiile alea de omor, că mi-a povestit mie Coldifer că Schwarzenberg cu fra-su au fost ultimii care l-au luat cu mașina pe Codruț Marta ăla care a furat banii lui Blejnar și l-au dus la Snagov și de acolo dracul l-a mai văzut pe ăla. Deci tu, ditamai Călin Georgescu, accepți, iei bani, stabilești guverne, faci aranjamente, îl trimiți pe ăla prin toată lumea să dea tot fel de semnale. Păi tu nu știi că «Schwarzenegger» ăla să învârte cu toate serviciile, cu israelieni, cu ruși. Vezi scandal ce o să iasă și cu Călin Gheorghescu ăsta”, a dezvăluit Ghiță.

Dorin Cocoș a spus că ar exista o legătură între Coldea și Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, care a dispărut fără urmă, legătură ce ar fi implicat sume mari de bani.

Alina Petre Măgureanu, fosta soție a fiului lui Virgil Măgureanu, a spus după divorț că soțul ei i-ar fi povestit că Marta ar fi fost ucis. Ea a menționat și conexiunile lui Codruț Marta cu persoane din Clubul de la Monaco.

Dorin Cocoș a povestit că, într-o întâlnire la birou, el a fost împreună cu Sebastian Ghiță, iar Ilan Schwartzenberg a venit cu Codruț Marta, care îl apăra pe Schwartzenberg în conflictul cu Ghiță. Cocoș a spus că Marta era implicat în aceste situații, dar nu a confirmat că ar fi fost ucis de cineva anume.

„Când a fost chestia cu Realitatea, cu România TV. Știti că Sebastian Ghiță se certa cu Ilan, da? Și ne-am întâlnit la cineva în birou – nu vreau să dau numele că e un prieten de-al meu. Eu am venit cu Ghiță și Ilan a venit cu Codruț Marta, care îl apara pe Ilan mai-mai să nu îl bată pe Ghiță. Deci, nu că erau prieteni: erau la cataramă. Și Codruț Marta era tot de acolo. Săracu, dacă o fi murit, Dumnezeu să-l odihnească, să-i fie țărîna ușoară! Dacă trăiește, să stea liniștit pe unde e, să nu se mai întoarcă.Vă dați seama, afla imediat Coldea și îl chema pe Blejnar: Bă, spune-i lui ăsta să nu mai vorbească, să nu mai asta. Acuma eu nu zic că l-a omorât Coldea”, a punctat Cocoș.

Alina Petre Măgureanu a mai spus că soarta lui Marta ar fi fost influențată de Ilan Schwartzenberg, după ce 10 milioane de euro au fost blocați într-un cont. Ea a menționat că soțul ei i-a spus că Marta a dispărut și că nu se știa ce s-a întâmplat cu el.

Codruț Marta a fost director de cabinet al fostului șef al ANAF, Sorin Blejnar, și a fost dat dispărut în mai 2012. Procurorii au încercat să afle dacă mai este în viață sau a fost ucis. Conform unor surse judiciare, ar exista suspiciuni că omul de afaceri israelian Elan Schwartzenberg ar fi implicat în dispariția lui Marta. După dispariție, Schwartzenberg a plecat în Israel și a fost dat în urmărire internațională, în alt dosar.

Procurorii suspectează că Schwartzenberg ar fi protejat o rețea de evazioniști din care ar fi făcut parte și Sorin Blejnar și Codruț Marta. De asemenea, se crede că atât Marta, cât și Blejnar ar fi primit mită de 1,2 milioane de euro de la gruparea de evazioniști a lui Radu Nemeș, condamnat pentru evaziune fiscală de 57 de milioane de euro.