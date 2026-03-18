Controversatul politician Călin Georgescu a fost subiectul unei dezbateri recente găzduite de jurnalistul Dan Andronic, difuzată marți pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Alături de cunoscutul jurnalist, la discuție au participat jurnalistul Mirel Curea și generalul Alexandru Grumaz. Tema centrală a emisiunii a fost identificarea oamenilor din umbra lui Georgescu și factorii care i-au modelat ascensiunea.

Un punct de pornire al dezbaterii a fost legătura dintre Călin Georgescu și academicianul Mircea Malița. Generalul Grumaz a subliniat că Georgescu a beneficiat de sprijinul lui Malița, despre care a afirmat că „avea o putere foarte mare”.

„El a fost susținut de Malița. Și Malița avea o putere foarte mare”, a spus generalul Grumaz. Făcând referire la Mircea Malița (1927 – 2018), fost academician, diplomat, profesor universitar.

Dan Andronic a completat, amintind că numele lui Georgescu apare o singură dată într-o carte de memorii de aproximativ 1000 de pagini scrisă de Malița, sugerând că fostul politician ar fi fost „discipolul acoperit” al academicianului.

„Știți că Malița a scris o carte de memorii, da? Știți de câte ori apare Călin Georgescu în ea? E o carte așa, de vreo mie de pagini. Știți de câte ori apare? O dată. Cred că a fost discipolul acoperit al lui Malița”, a replicat Andronic.

Mirel Curea a relatat o discuție purtată cu persoane care au activat în SIE. Acestea l-ar fi considerat pe Georgescu ca având o legătură cu mediul militar, dar totodată au ridicat întrebări despre verificările financiare și de securitate pe care acesta le-ar fi trecut. Observațiile au sugerat că sprijinul primit nu a fost doar politic, ci și tehnic, din interiorul structurilor de stat.

„Domnul general, am nimerit la un șpriț cu niște rezerviși generali, cu niște tovarăși din SIE. Și la un moment dat se discuta și despre Georgescu. Nu, domne, că e al armatei. Și la un moment dat s-a enervat unul care fusese șeful corpului de control al directorului SIE și a zis ce armată bă, o fi fost când era tânăr la armată, păi cine dracu i-a probat de conturile, nu eu?”

Generalul Grumaz a menționat că Georgescu a fost sprijinit de Clubul de la Roma, reprezentând Europa Centrală și de Est în cadrul clubului și ocupând un rol asemănător unui vicepreședinte. Această poziție i-a conferit lui Georgescu o vizibilitate internațională importantă, contribuind la consolidarea notorietății sale în mediile politice și academice.

„Călin Georgescu a fost sprijinit de Clubul de la Roma. A reprezentat clubul pentru Europa Centrală și de Est. A fost un fel de vicepreședinte”, a intervenit generalul Grumaz.

Unul dintre subiectele controversate abordate în emisiune a fost întâlnirea lui Georgescu cu Sebastian Ghiță la Belgrad, eveniment care a provocat agitație în spațiul public. Dan Andronic a ridicat o întrebare-cheie: cine a facilitat această întâlnire și ce rol a avut în consolidarea rețelelor de influență ale lui Georgescu.