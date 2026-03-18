Victor Ciutacu a afirmat că, în opinia sa, în spatele lui Călin Georgescu s-ar afla un sistem mai extins, care ar include inclusiv persoane active în structuri informative. Totodată, jurnalistul a făcut referire la sprijinul mediatic asociat Realitatea Plus și la Măricel Păcuraru, precum și la implicarea unor grupuri de rezerviști.

Declarațiile vin în contextul apariției în spațiul public a unei înregistrări în care Sebastian Ghiță relatează o întâlnire avută la Belgrad cu Georgescu, cu mai mulți ani înainte de alegerile prezidențiale. Potrivit jurnalistului, după difuzarea acestor informații, reacțiile din jurul fostului candidat ar fi devenit mai intense.

Victor Ciutacu a susținut că, în urma acestor dezvăluiri, au ieșit la iveală detalii despre demersuri făcute de Călin Georgescu pentru a obține sprijin financiar și mediatic în afara țării, inclusiv în capitala Serbiei. În acest context, jurnalistul a menționat și numele unor persoane de afaceri, între care Frank Timiș, precum și pe Horațiu Potra, despre care a afirmat că ar fi avut un rol în susținerea financiară.

„Cine și-a închipuit că în spatele lui Călin Georgescu stă numai banda infracțională organizată de la Realitatea pușcăriașului Măricel Păcuraru, sprijinită voluntar de un grup de rezerviști patrioți și entuziaști, e un naiv incurabil. În realitate, pentru propulsarea bizarului fără loc de muncă oficial și cunoscut, dar cu bodyguarzi la dispoziție, vilă de jumă de milion înainte de scumpiri și mare lipici la publicul conspiraționist și revoltat de clasa politică, stă un întreg sistem ocult. Format, mare atenție, inclusiv din oameni activi încă în structurile informative. Care au jurat să apere România, dar care apără cu siguranță interesele altcuiva”, a declarat Victor Ciutacu, conform România TV.

Referitor la sursele de finanțare, Ciutacu a sugerat că acestea nu sunt pe deplin cunoscute, menționând posibilitatea implicării unor actori externi, inclusiv din Rusia. Totuși, jurnalistul a subliniat că lipsesc date oficiale clare în acest sens. În același timp, acesta a făcut trimitere la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, decizie despre care a afirmat că ar fi fost cunoscută în detaliu doar de un cerc restrâns de persoane.

În declarațiile sale, acesta a invocat și o posibilă implicare a unor structuri externe în clarificarea situației, sugerând că o eventuală anchetă internațională ar putea aduce mai multă lumină asupra acestor aspecte.

„De la apariția în spațiul public a înregistrării în care Sebastian Ghiță povestește cum s-a trezit la Belgrad cu voievodul în ițari roșii, cu patru ani înaintea sorocului prezidențialelor la termen, strânsura care pompează în Călin Georgescu parcă a turbat. Toți sunt nervoși, reactivi, acționează la furie. Pentru că povestea pe care au vândut-o românilor creduli începe să se deșire cu un pulover vechi. A aflat lumea că al lor umbla demult teleleu, cu căciula-n mână, după bani. Și nu oriunde, ci la Belgrad, între altele, cerșind indulgență, sprijin mediatic și, nu în ultimul rând, bani de campanie. De la cine? Vai, de la mogulul hulit. Pus în fața evidenței, a băgat porceala aia că s-a dus să ceară ca să nu primească, de nu-l cred nici dacii liberi din fața tribunalului. Și a mai adăugat, fără să nominalizeze, alți vreo 7-8 similari. Tot ca să nu-i dea, evident. Similari la ce? La avere, la influență, la putere? Printre ei figura cumva și Frank Timiș? Cel căruia-i promisese prin mercenarul Horațiu Potra, ăla care-i dădea 10.000 de euro pe lună și i-a pus Mercedesul de 150.000 la scară, că, de la niște milioane de dolari în sus puse pe masă pentru campanie, redeschide toate minele din România, în special cele de aur”, a mai spus jurnalistul.

De asemenea, Ciutacu a menționat că în jurul curentului suveranist ar fi fost asociate și alte persoane controversate, printre care Laura Vicol și Cristian Rizea, pe care le-a prezentat drept exemple ale mobilizării din jurul acestui proiect politic.

În final, jurnalistul a apreciat că proiectul politic la care face referire nu mai are șanse de relansare, considerând că oportunitatea inițială a fost ratată.