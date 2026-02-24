Tema centrală a ediției „Contrapunct” a fost modul în care CNA gestionează conținutul online considerat problematic, iar Victor Ciutacu a lansat critici directe privind eficiența instituției. Jurnalistul a descris o situație pe care o consideră lipsită de rezultate concrete, în ciuda demersurilor oficiale.

„Spre exemplu, CNA-ul se chinuie. Bă, da, de luni de zile! Să-i omoare sau să-i chinuie, nici măcar nu se chinuie cu mare folos, să-i omoare toate conturile alea după care transmite Rizea toate porcările posibile și imposibile în toate rețelele sociale și contul de YouTube al lui Rizea, în ciuda hotărârii dată de CNA și transmisă la Ancom este în continuare valid. Și conturile de TikTok i-au desfințat două, trei și a făcut ăla încă 100 alternative pe care transmite și pe care să fac tăieturi și să dau toate mizeriile”, a declarat Victor Ciutacu.

Discuția a evidențiat dificultățile reale întâmpinate de autorități în încercarea de a controla conținutul distribuit pe platformele digitale, unde utilizatorii pot crea rapid conturi alternative și pot continua distribuirea acelorași mesaje.

În cadrul aceleiași dezbateri, Dan Andronic a ridicat problema responsabilității platformelor online și a limitelor libertății de exprimare. Intervenția sa a pus în lumină lipsa unor măsuri ferme din partea marilor companii digitale.

„Atunci asta e. Să o lase așa cum e, pentru că YouTube-ul nu ia măsuri, pentru că merge pe ideea de libertate de exprimare”, a afirmat Dan Andronic.

Alecu Racoviceanu a completat discuția, sugerând că există precedente în care platformele au reacționat mult mai rapid în situații similare, ceea ce ridică semne de întrebare asupra coerenței acestor decizii.

În continuarea ideii, Victor Ciutacu a indicat un moment concret în care autoritățile ar fi devenit mai active, sugerând că reacția nu a fost una constantă, ci determinată de interese punctuale.

„Bineînțeles, hai mă! Știi când a început CNA-ul să se intereseze de transmisiile lui Rizea? Îți spun eu, când i-a lovit direct, când a început Rizea să mănânce rahat acolo despre fosta șefa CNA, Monica Gubernat, care ar fi fost în fragedă pruncie pe sub mesele liderilor PSD…”, a spus Victor Ciutacu.

Aceste declarații au alimentat ideea unui posibil dublu standard în modul în care sunt tratate derapajele din spațiul public.

Discuția din „Contrapunct” a evoluat către o dezbatere mai amplă despre oportunitatea intervenției în spațiul online și despre rolul libertății de exprimare într-o societate democratică. Dan Andronic a formulat explicit dilema cu care se confruntă atât autoritățile, cât și jurnaliștii.

„Da, întrebarea, uite, suntem patru ziariști care avem zeci de ani experiență în spate. Se poate face în mod real ceva? Unu. Și 2. Trebuie făcut în mod real ceva sau libertatea de exprimare trebuie admisă chiar și în condițiile în care ea conține niște exagerări? Și vă aduc aminte de cazul Larry Flint. Toți am văzut filmul”, a declarat Dan Andronic.

Această intervenție a deschis o perspectivă mai largă asupra subiectului, mutând discuția din zona punctuală a unui caz concret către o problemă de principiu. Participanții au pus în balanță nevoia de reglementare și riscul de a limita libertatea de exprimare.

Dezbaterea a scos în evidență tensiunile existente între dorința de a combate dezinformarea și necesitatea de a proteja libertățile fundamentale, într-un context mediatic tot mai fragmentat și dificil de controlat.