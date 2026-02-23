Adrian Severin a declarat că există informații potrivit cărora s-ar fi ajuns la o înțelegere în privința tratatului nuclear dintre Statele Unite și Iran, însă a precizat că nu deține confirmări oficiale. El a afirmat că personal ar fi surprins ca această informație să fie reală, deși nu exclude complet posibilitatea.

Fostul ministru a susținut că Iranul ar fi dispus la numeroase compromisuri, cu excepția renunțării la îmbogățirea uraniului. Potrivit explicațiilor sale, partea iraniană nu ar accepta îmbogățire zero și nici renunțarea completă la programul nuclear în domeniul nemilitar, iar exact acest lucru ar fi solicitat în prezent.

Dan Andronic a menționat informații apărute în presa internațională, potrivit cărora Teheranul ar fi dispus la concesii nucleare dacă Statele Unite ar accepta propriile cereri ale Iranului.

Adrian Severin: Există o știre pe care eu nu o am confirmată, potrivit căreia s-ar fi ajuns la o înțelegere în ceea ce privește tratatul nuclear, acordul nuclear dintre SUA și Iran. Dan Andronic: Din ce am întrebat azi dimineață, semnele nu erau deloc bune. Adrian Severin: Personal m-aș mira să fie această știre adevărată, deși nu este imposibil. Iarăși știu că Iranul este dispus să facă foarte multe compromisuri, cu o singură excepție. S-ar putea ca asta să fie văzută ca excepția esențială sau ca punctul de blocaj esențial. Spune că „nu acceptăm îmbogățire zero al uraniului”. Nu acceptăm cu alte cuvinte ca noi să renunțăm la programul nostru. Nu pot accepta la renunțarea la programul nuclear în domeniile nemilitare. Ce li se cere acum, li se cere exact lucrul acesta. Din păcate, eu cred că există o evoluție și în politica internă iraniană. Dan Andronic: Ați avut dreptate. Reuters spune așa: Teheran este gata pentru concesii nucleare dacă Statele Unite acceptă și cererile lor.

Adrian Severin a explicat că, dacă ar analiza situația din perspectiva președintelui Donald Trump, ar lua în calcul contextul geopolitic mai larg. Severin a enumerat chestiuni internaționale dificile, precum situația din Groenlanda, Venezuela, conflictul din Ucraina și situația din Gaza, afirmând că multe dintre acestea sunt blocate sau evoluează lent.

Severin a spus că experți militari americani ar fi atras atenția asupra faptului că un eventual conflict cu Iranul nu s-ar putea încheia rapid. El a susținut că, într-un astfel de scenariu, ar fi greu de stabilit criterii clare de victorie sau înfrângere, similar situației din Ucraina.

Adrian Severin: Eu mă pun în locul președintelui Trump. El este probabil principalul decident al pasului următor. Mă pun în locul lui și îmi fac niște calcule: Am alegeri, cu Groenlanda am o problemă semi blocată, cu Venezuela sunt semi blocat, în Ucraina sunt blocat, Gaza e așa doar pentru decor, o chestie de operetă. Pacea așa zisă din Gaza este o chestiune de operetă. Deci eu ce fac? Unde mă duc? China rămâne rivalul meu principal. Cu rușii n-am reușit încă să ajung la înțelegere chiar dacă sunt niște principii foarte interesante ca bază pentru o înțelegere americano-rusă. Dar diavolul se ascunde în detalii, ca întotdeauna și ceea ce a început frumos și repede la Anchorage, nu că s-a prăbușit, eu nu cred că s-a prăbușit, dar are un risc, merge cu frâna de mână trasă. Hai să ne punem în locul lor, nu să ne uităm numai la ce vedem în Oceanul Indian sau la intrarea în Golf. Din câte știu, experții militari americani au atras atenția. Numărul unu, că un război în Iran, un atac, un război, numiți-l cum vreți, o operație militară specială a Americii în Iran, nu se poate termina repede.

Dan Andronic a comparat situația cu războaiele clasice din secolul trecut, când victoria putea fi definită prin capitularea necondiționată și ocuparea teritoriului. Severin a arătat că, în contextul actual, astfel de scenarii nu mai sunt aplicabile și că lipsa unei definiții clare a victoriei ar duce la prelungirea conflictului.

În final, Adrian Severin a afirmat că, în locul unei victorii militare, ar fi mai realistă obținerea unei păci negociate. El a invocat conceptul de „pace cu onoare”, folosit în trecut de Richard Nixon, susținând că atât Iranul, cât și Statele Unite ar putea urmări un astfel de rezultat.

Potrivit fostului ministru, într-un context internațional marcat de conflicte prelungite și implicații globale, o soluție negociată ar putea reprezenta alternativa la un război dificil de controlat și de încheiat în termeni clari.