Tema principală a dezbaterii de pe canalul de YouTube „HAI România!” a fost posibilitatea unui conflict major între marile puteri, cu accent pe tensiunile actuale dintre SUA și Iran.

Jurnalistul Dan Andronic a subliniat că un război ar însemna victime de ambele părți. Andronic a explicat că, spre deosebire de state mici precum Venezuela, unde o schimbare de regim poate părea simplă, Iranul este o țară care posedă capacități militare semnificative, inclusiv forțe convenționale și nucleare.

„În ipoteza unui conflict, haideți să judecăm personajul și persoanele din jurul lui și ideologia pe care o reprezintă. Mă refer la Trump, MAGA și așa mai departe. În primul rând, cum spuneți, un conflict va însemna victime. Și va însemna de ambele părți. Ceea ce este foarte complicat la americani să le mai spui… Ei s-au obișnuit cu conflicte în care mor ăilalți. Aici vorbim de o țară care nu e Venezuela, îi dai cu praf de scărpinat și le iei președintele. Nu, nu merge. Este o țară care are capabilități nucleare, nu știu dacă ele sunt operaționale, dar care are la nivel de rachete, la nivel de apărare antieriană, la nivel de armată, foot soldier, cum se spune, stau foarte bine. Deci va fi un conflict care va zgudui”, a subliniat Dan Andronic.

În replică, Adrian Severin a confirmat dificultatea situației și a subliniat că, dacă ar fi în locul americanilor, nu s-ar implica într-un astfel de conflict. El a descris situația actuală ca un „blocaj ca în șah”, în care orice mișcare are costuri importante.

„Așa e. De aceea eu nu m-aș băga în el dacă aș fi american. (…) La ora actuală s-au pus într-o situație, cum spuneam, de blocaj, ca în șah, dar nimic nu-i fără costuri. Dar să ne gândim care sunt costurile cele mai mici. Dacă ei scot un tratat prin care spun domne’ noi gata am reușit tot ce ne-am propus, este o formulă foarte bună”, a spus Adrian Severin.

În același timp, Dan Andronic a adus în discuție o ofertă diplomatică pe care Iranul a făcut-o în negocierile cu SUA: aceea de a scoate jumătate din cantitatea de uraniu îmbogățit pe care o deține în afara țării, reducând astfel rezerva internă și folosind restul doar în scopuri civile.

Această ofertă includea și posibilitatea companiilor americane de a investi în sectoarele de petrol și gaze din Iran, un element care, potrivit lui Andronic, ar putea reprezenta chiar o „victorie” pentru interesele economice urmărite de administrația Trump.

„Deci Iran a oferit, ca să citez din nou Reuters, Iranul a oferit ca jumătate din cantitatea de uraniu îmbogățit pe care o are să o scoată în afara țării, să reducă, deci să sărăcească rezerva care mai rămâne, urmând să o folosească doar în scopuri civile. Și mai mult, și aici sună iar foarte bine, au oferit companiilor americane posibilitatea de a participa în Iran în domeniile de larg interes, petrol și gaze, de a veni ca investitori, ceea ce s-ar putea să fie chiar victoria pe care și-o dorește Trump. Deci, trecând peste aia și așa mai departe, money money”, a mai spus Dan Andronic.

