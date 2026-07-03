Christine Lagarde nu exclude o demisie din fruntea BCE pentru a participa la alegerile prezidențiale din Franța din 2027

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a anunțat că nu exclude o demisie înainte de încheierea mandatului pentru a participa la alegerile prezidențiale din Franța din 2027, dacă evoluția economiei europene și contextul politic vor permite acest lucru.

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a afirmat că nu exclude posibilitatea de a părăsi funcția înainte de încheierea mandatului pentru a participa la alegerile prezidențiale din Franța din 2027.

Într-un interviu acordat cotidianului francez „Les Echos”, întrebată dacă ar putea demisiona înainte de termen pentru a avea un rol în scrutinul prezidențial, fostul ministru francez al Economiei a răspuns că o astfel de variantă este posibilă. Ea a explicat că își dorește ca o voce europeană să fie prezentă și să se facă auzită în dezbaterea prezidențială, fără a preciza însă ce rol ar putea avea în cazul unei reveniri în politica franceză.

Lagarde a subliniat că orice decizie va depinde de evoluția și stabilitatea economiei europene. Potrivit acesteia, în contextul unei noi perioade de turbulențe, conducerea BCE trebuie să rămână stabilă, motiv pentru care consideră că președintele instituției ar trebui să își continue mandatul.

Mandatul lui Christine Lagarde la conducerea BCE expiră în octombrie 2027, la aproximativ șase luni după alegerile prezidențiale din Franța.

În același interviu, șefa BCE a declarat că, dacă ar decide să demisioneze, ar face acest pas pentru a combate ascensiunea vocilor eurosceptice, inclusiv a celor promovate de partidul francez de extremă dreapta Rassemblement National. Ea a argumentat că, dacă ar exista riscul diminuării rolului Franței în Europa, ar fi esențial să le explice cetățenilor de ce o asemenea direcție ar avea consecințe negative atât pentru țară, cât și pentru populație.

„O voce europeană trebuie să se facă auzită în dezbaterea prezidențială. Având în vedere că traversăm din nou o perioadă turbulentă, consider că șeful navei BCE trebuie să rămână la bord. Dacă ar părea că există perspectiva diminuării rolului Franței în Europa, cred că este important să explicăm de ce aceasta ar fi o cale dureroasă pentru țara noastră și pentru cetățenii noștri”, a spus ea.

Francezii sunt așteptați la urne pentru alegerea unui nou președinte pe 18 aprilie 2027 și 2 mai 2027, potrivit a doi oficiali guvernamentali citați sub protecția anonimatului, întrucât decizia nu a fost încă anunțată oficial. Informația a fost publicată în premieră de cotidianul „Ouest France”, iar calendarul scrutinului urmează să fie prezentat după ședința de guvern de miercuri dimineață.

Datele alese respectă constrângerile legale și constituționale privind organizarea alegerilor prezidențiale. Singurele alternative ar fi fost 11 și 25 aprilie, însă varianta stabilită apropie desfășurarea turului al doilea de 13 mai, data la care expiră cel de-al doilea mandat al președintelui Emmanuel Macron.

Întrucât Constituția nu îi permite lui Emmanuel Macron să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv, cursa pentru Palatul Élysée se anunță extrem de disputată. Printre cei care și-au exprimat intenția de a intra în competiție se numără foștii premieri Édouard Philippe și Gabriel Attal, dar și liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon.

Potrivit sondajelor de opinie, favoritul cursei prezidențiale va fi candidatul partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN). În prezent, Marine Le Pen și Jordan Bardella sunt creditați cu cele mai mari șanse de victorie. Cu toate acestea, formațiunea nu își poate desemna candidatul până la pronunțarea Curții de Apel în dosarul de delapidare în care este implicată Marine Le Pen.

Instanța urmează să se pronunțe marți asupra recursului depus de lidera RN împotriva condamnării pentru deturnarea de fonduri europene și a interdicției de cinci ani de a candida pentru o funcție publică. Verdictul va fi decisiv pentru stabilirea candidatului partidului la alegerile prezidențiale din 2027.