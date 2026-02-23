În cadrul unui nou episod al emisiunii ”Contrapunct”, difuzată pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic l-a avut ca invitat pe fostul ministru de Externe al României, profesorul Adrian Severin.

Profesorul Adrian Severin a explicat că nu este posibil să se prezică cu certitudine evenimentele internaționale, subliniind că analizele se bazează pe elemente concrete și pe premise care nu sunt neapărat infailibile, presupunând însă că actorii implicați sunt oameni raționali. El consideră că, dacă actorii internaționali acționează rațional și iau decizii calculate, riscul unui atac major este redus, iar tensiunile actuale reprezintă mai degrabă o tactică de negociere cu logică proprie.

Severin a făcut o paralelă istorică cu situația Serbiei în 1914, atunci când cererile Austro-Ungariei au fost imposibil de acceptat, declanșând un război mondial.

”Nici eu, nici dumneavoastră nu ghicim în ceașca de cafea, nu ghicim în globul de cristal, nu asta facem. Noi încercăm să tragem niște concluzii sau să facem niște predicții, pornind de la niște elemente concrete, de la o situație concretă, nu numai cea de pe teren, ci și cea din capitalele statelor mai multi sau mai puțini implicate. Și o facem pornind de la o premiză care nu este neapărat infailibilă. Și anume că în discuție sunt oameni raționali. Oameni care judecă lucrurile în mod foarte corect, care calculează totul și tragă o concluzie ca urmare a acestor raționamente. Dacă așa stau lucrurile, dacă avem de a face cu niște oameni raționali și normali, eu nu cred că va fi vreun atac. Cred că tot ceea ce se întâmplă este doar o tactică de negociere cunoscută care are până la un punct o rațiune, o logică. (…) Iranul nu are ce să cedeze, ce se cere Iranului i s-a cerut Serbiei de către Imperiul Austro-Ungar, în 1914. Serbia, evident, nu putea să accepte și rezultatul a fost un război pe care habsburgii l-au dorit și pe care, în final, l-au pierdut odată cu imperiul lor. (…) Acolo a început, mă rog, măcar astăzi, în retrospectivă, eu cred că și cei de atunci, contemporanii, își dădeau seama, de fapt din scrisorile lor, din corespondență observăm că își dădeau seama că dacă acolo se amorsează un război rușii vor sări de partea sârbilor, nemții de partea austro-ungarilor, francezii vor intra și ei în război pentru că aveau un acord cu Rusia și se realizează un război mondial”, spune fostul ministru de Externe al României.

Fostul ministru de Externe, Adrian Severin, a arătat că în prezent situația are anumite similitudini: Iranul se află într-o poziție strategică crucială, iar marile puteri precum Rusia și China nu pot permite prăbușirea sa, deoarece acest lucru ar afecta strategiile lor globale. De asemenea, Severin a amintit că Pakistanul, vecinul nuclear al Iranului, nu poate permite ca situația să degenereze, ceea ce complică și mai mult dinamica regională.

Astfel, profesorul Adrian Severin subliniază că actualele tensiuni trebuie înțelese ca un joc strategic între actori raționali, în care fiecare mișcare are o logică, și nu ca un scenariu inevitabil de conflict.

”Observați numai din această scurtă descriere istorică ce mult seamănă lucrurile acum. Ați spus-o și dumneavoastră, o repet și eu, Rusia, n-ați pomenit China, dar ați avut-o în minte cu siguranță. Amândouă, nu că sunt de partea Iranului, nu. Nu au cum să lase Iranul să cadă pentru că Iranul este important pentru toată strategia lor globală. Dar avem acolo alături, în vecinătate, gard în gard, cum s-ar spune, Pakistanul care este și asta o putere nucleară și care de asemenea nu poate lăsa Iranul să se prăbușească”, spune profesorul Adrian Severin.

Întregul podcast poate fi vizionat mai jos.