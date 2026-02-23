Jurnalistul Dan Andronic a publicat pe contul său de YouTube un scurt clip în care vorbește despre faptul că un posibil atac american asupra Iranului ar putea activa bazele militare strategice din România.

Baza aeriană de la Kogălniceanu, gândită ca alternativă la Incirlik din Turcia, ar putea fi folosită pentru operațiuni rapide, datorită poziționării sale strategice și timpului minim de zbor. De asemenea, bateriile Patriot de la Deveselu ar fi parte din apărarea antirachetă în cazul escaladării conflictului.

Cunoscutul jurnalist subliniază că bazele americane din Europa, inclusiv Kogălniceanu, se află în raza de acțiune a rachetelor iraniene, ceea ce ridică nivelul de alertă în regiune.

”Este luni, 23 februarie, începe postul și se pare că încep și încercările pentru că, în ipoteza unui atac al americanilor asupra Iranului, chiar și limitat așa cum se gândește Donald Trump în momentele astea, poate însemna o ”ocazie” pentru generația noastră de a vedea cum funcționează baza de la Kogălniceanu și, eventual, de a vedea și cum funcționează bateriile Patriot de la Deveselu. De ce? Pentru că la ora actuală, baza aeriană de la Kogălniceanu, în ipoteza unui atac asupra Iranului, pe lângă concentrarea de forțe din zonă, în mod cert va fi folosită. De ce? Pentru că de-aia a fost gândită. Ea a fost o alternativă și este o alternativă la baza din Turcia de la Incirlik, diferența de zbor fiind foarte mică. Să vedem ce s-ar putea întâmpla. Păi, s-ar putea întâmpla, că erau să răspundă și atunci bazele americane din Europa devin ținte. Baza de la Kogălniceanu este în raza de acțiune a rachetelor iraniene. Deci, situația s-ar putea complica foarte mult pentru că, și există o, dacă vreți, o îngrijorare majoră pe această temă la ora actuală, fiind ridicat nivelul de alertă”, spune jurnalistul Dan Andronic.

În cazul unui atac, mai spune Dan Andronic, comandații locali iranieni ar putea acționa autonom, chiar dacă liderii de la Teheran ar fi eliminați sau comunicațiile tăiate, ceea ce ar putea complica foarte mult situația militară.

Președintele Donald Trump a stabilit un termen de aproximativ 10 zile pentru un eventual atac, iar portavionul USS Gerald Ford, cea mai puternică navă militară americană, este așteptat să ajungă rapid în zonă, pentru a completa dispozitivul militar.