Meteorologii anunță pentru 23 februarie ploi, unele sub formă de aversă, iar noaptea, în regiunile nordice și centrale, sunt posibile precipitații mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare trecătoare. Dimineața și pe parcursul nopții, izolat, se poate forma polei sau ghețuș, cu probabilitate mai ridicată în zonele estice și sud-estice.

În București, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic, cu cer noros și ceață dimineața și noaptea. Trecător, mai ales seara, sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa între 2 și 4 grade, iar minima în jur de -2 grade.

La munte, cerul va fi predominant închis, cu precipitații mixte. La altitudini peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile, iar local se va depune un strat nou de zăpadă de 10–15 centimetri, în special în Munții Apuseni și nordul Carpații Orientali. Cantitățile de apă pot depăși izolat 10–15 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudine, unde rafalele vor atinge 45–65 km/h, iar peste 1.700 de metri chiar 80–85 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Temperaturile vor rămâne scăzute, iar condițiile din zonele înalte vor fi specifice iernii.

Specialiștii ANM anunță că România va resimți temperaturi de primăvară încă din primele zile ale lunii martie. Pe 1 martie, valorile termice vor depăși mediile normale în toate regiunile țării. Totuși, evoluția vremii în a doua jumătate a lunii rămâne incertă.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât mediile specifice acestei perioade în majoritatea regiunilor, cu abateri termice mai accentuate în vest și sud-vest.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

În prima săptămână completă a lunii martie, valorile medii termice vor depăși normalul perioadei în toate regiunile, în special în vestul țării. Cantitățile de precipitații se vor situa, în general, aproape de media obișnuită pentru această perioadă.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Și în a treia săptămână din martie se vor înregistra temperaturi ușor peste normele obișnuite în regiunile intracarpatice, iar în restul teritoriului valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

În a doua jumătate a lunii, temperaturile vor rămâne ușor peste mediile specifice perioadei pe întreg teritoriul țării, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale în toate regiunile.