Mesajele RO-Alert vor avea, în perioada următoare, sunete diferențiate în funcție de tipul și gravitatea situației semnalate. Anunțul a fost făcut de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Acesta a explicat pentru Digi24 că se analizează inclusiv posibilitatea adaptării tonului în funcție de ora la care este transmis mesajul. Totuși, alertele de cod roșu vor păstra actualul sunet, chiar și pe timpul nopții.

Arafat a precizat că sistemul RO-Alert este gândit pentru a-i proteja pe toți cei expuși unui pericol, nu doar pe cei aflați în locuințe. El a explicat că există persoane deranjate atunci când primesc noaptea un mesaj de cod roșu, însă, în prezent, nu există posibilitatea tehnică de a separa destinatarii.

Oficialul a oferit exemplul alertelor privind prezența unui urs în oraș, arătând că, deși unii oameni sunt în locuințe și se consideră în siguranță, există și persoane aflate pe stradă care trebuie avertizate pentru a evita un pericol iminent.

„Ca să explic așa simplu pentru cei care sunt deranjați când vine un sunet RO-Alert pentru un cod roșu, sunetul RO-Alert sau mesajul RO-Alert este și pentru cei expuși, nu pentru cei care dorm, dar din păcate la acest moment nu avem cum să-i separăm cei care dorm de cei care nu dorm sau pe cei care sunt în casă de cei care ies din casă. Noi am avut unele situații în care erau supărați cei care primeau alerte că este un urs în oraș, că noi suntem în casă. Da, dar sunt și oameni pe stradă și care nu vor să se întâlnească cu ursul în față, de exemplu”, a afirmat Raed Arafat pentru postul de televiziune.

Șeful DSU a arătat că discuțiile privind modificarea și diversificarea sunetelor au început odată cu introducerea alertei pentru dispariția unui copil.

Raed Arafat a explicat că a fost inițiat un dialog cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, instituția care administrează sistemul din punct de vedere tehnologic. Deși autoritățile transmit alertele, infrastructura tehnică aparține STS, iar pentru implementarea modificărilor au fost implicate și companiile responsabile, în special producătorii și distribuitorii de telefoane mobile.

Arafat a menționat că procesul a presupus numeroase discuții și solicitări, intensificate în ultimele șase luni, perioadă în care au avut loc întâlniri și au fost trimise cereri pentru diversificarea sunetelor. Răspunsul inițial primit de autorități a fost că sistemul funcționează similar la nivel internațional și că nu există mai multe variante sonore.

Cu toate acestea, partea română a insistat pentru introducerea unor opțiuni suplimentare. În prezent, implementarea a început deja pe sistemele iOS, iar pe dispozitivele Android noul mecanism este activ doar parțial, ceea ce înseamnă că o parte dintre utilizatori vor primi în continuare sunetele vechi. Potrivit promisiunilor primite, procesul ar urma să fie finalizat până în luna aprilie, iar autoritățile monitorizează îndeaproape acest calendar.

„S-a discutat cu STS-ul care e administratorul sistemului. Noi dăm alertele, dar partea tehnologică este la STS și s-au pornit discuțiile cu companiile care răspund de acest lucru – și ăștia sunt de regulă fabricanții de telefoane și cei care vând telefoane. După multe discuții s-a ajuns la înțelegere și la soluții și pot să spun că mai concentrat a fost în ultimele șase luni, unde au fost întâlniri, solicitări trimise pentru diversificarea sunetelor. Răspunsul inițial a fost că asta e așa în toată lumea și nu există mai multe sunete. Noi am insistat să avem mai multe variante și au început implementarea deja pe sistemele IOS. Pe sistemele Android, la o parte a intrat noul mecanism și o parte încă nu și înseamnă că vor primi încă cel mai probabil sunetele vechi. Însă promisiunea este că până în aprilie acest lucru să fie finalizat și urmărim acest lucru”, a mai afirmat Raed Arafat.

Raed Arafat a detaliat și modul în care vor funcționa noile tonuri. Alerta de risc iminent și alerta extremă vor păstra sunetul original RO-Alert, utilizat la nivel internațional. În schimb, alerta severă va avea un sunet mai discret, asemănător celui al unui mesaj SMS, iar alerta pentru copil dispărut va fi semnalizată printr-un ton similar.

Totodată, a fost introdusă o nouă categorie – alerta pentru siguranță publică – care va apărea exclusiv pe ecran, fără niciun semnal sonor. Oficialul a explicat că această opțiune a fost gândită pentru situațiile în care emiterea unui sunet ar putea pune în pericol persoane care se ascund pentru a evita o amenințare, iar dezvăluirea poziției lor ar fi riscantă.

În ceea ce privește adaptarea sunetelor în funcție de oră, Arafat a subliniat că această posibilitate este analizată, însă nu va fi aplicată alertelor extreme. El a argumentat că, în cazul unor pericole majore, precum o viitură sau alte situații grave, telefonul trebuie să sune suficient de puternic pentru a trezi oamenii, indiferent dacă se află în locuință. Potrivit acestuia, rolul unei alerte de cod roșu este tocmai acela de a mobiliza imediat populația.

Deciziile finale privind diferențierea tonurilor, inclusiv eventuale ajustări pentru intervalul nocturn, vor fi luate de o echipă de specialiști din cadrul DSU, care va stabili modalitățile de transmitere a mesajelor în funcție de categoria de risc și de momentul din zi, inclusiv în intervalul târziu al nopții, între orele 23:00 sau 24:00 și 6:00 dimineața.

„De exemplu, gândiți-vă că vine viitura, nu o să stăm să trimitem un cântec sau un ton la care nimeni nu se trezește. Dacă vine o viitură sau dacă avem un pericol, cert că va suna telefonul cum a sunat până acum, pentru că trebuie să se trezească oamenii. Asta este exact rolul lui, în codul roșu, chiar dacă ești în casă. Așa că aceste lucruri vor fi analizate de o echipă de specialiști de la noi, de la Departamentul pentru Situații de Urgență și vor fi după astea stabilite modalitățile care vor fi transmise, mesajele pe categorie de risc și, da, unele situații, poate luând în considerare și intervalul de noapte târziu, adică ora 12:00 sau 11 până la ora 6:00”, a încheiat Raed Arafat.

Despre acest subiect, Raed Arafat a vorbit și pe pagina sa de Facebook, unde a postat un amplu mesaj cu o serie de lămuriri utile. Schimbarea tonurilor de apel nu are legătură cu nemulțumirea românilor care au primit mesajul privind Codul roșu de ninsori la ora 4:20 dimineața, spune șeful DSU.