Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis că YORIJORI FOOD SRL a anunțat rechemarea produsului KOREAN STREET HONGDAE RED CHILLI TOPOKKI, variantă Topokki cu aromă dulce-iute, cod EAN 8805957023964, pentru loturile cu termen de expirare 13.02.2027 și 10.03.2027.

Compania a precizat că această decizie a fost luată din motive de protecție preventivă a consumatorilor, după ce testele interne au evidențiat niveluri ridicate de bacterii Bacillus cereus, care pot provoca greață, vărsături sau diaree. YORIJORI FOOD a subliniat că consumul produsului afectat este strict descurajat, deoarece nu poate fi exclus un risc pentru sănătate.

Rechemarea se aplică exclusiv loturilor menționate, cu BBD 15.04.2027, și nu afectează alte produse sau loturi ale mărcii KOREAN STREET. Clienții care au achiziționat produsul vizat îl pot returna la comerciantul respectiv.

Compania și-a exprimat regretul pentru incident și și-a cerut scuze pentru eventualele inconveniente. Persoanele care au întrebări pot contacta departamentul de service clienți la adresa de e-mail YORIJORI.FOOD@GMAIL.COM.

Produsele vizate au fost distribuite către magazinele: K-Food Tunari, K-Food Unirii, K-Food Titan, K-Food Aviatiei și K-Food Dorobanți, toate în București.

Denumire magazin Adresa magazin K-Food Tunari Str Tunari , 85, sect.2, Bucuresti K-Food Unirii B-dul I.C.Bratianu, 44, s 3, Bucuresti K-Food Titan B-dul 1 Dec 1918, 33A, s 3, Bucuresti K-Food Aviatiei Sos. Pipera, 7, bl D2, s 1, Bucuresti K-Food Dorobanti Str Hatmanu Arbore lot 2, s 1,Bucuresti

Bacillus cereus este o bacterie Gram-pozitivă, care are nevoie de oxigen pentru a supraviețui și poate forma spori foarte rezistenți la căldură și la uscăciune. Aceasta este una dintre cele mai comune cauze ale toxiinfecțiilor alimentare la nivel mondial și poate provoca probleme digestive dacă alimentele contaminate sunt consumate.

Bacteria produce două tipuri principale de toxine, care duc la două forme distincte de boală. Toxina emetică, numită și cereulidă, este foarte stabilă la căldură și la variații de pH, ceea ce înseamnă că poate rezista chiar și la gătire. Această toxină se formează direct în aliment înainte de consum și provoacă în principal greață și vărsături la scurt timp după ingestie, de obicei între 30 de minute și 6 ore. Alimentele cele mai frecvent implicate sunt orezul sau alte produse bogate în amidon, cum ar fi pastele și cartofii, care au fost păstrate prea mult timp la temperatura camerei.

Celălalt tip de toxine, numite enterotoxine (HBL, Nhe, CytK), sunt sensibile la căldură și se distrug prin gătire. Acestea se eliberează în intestin după ce bacteriile sau sporii au fost consumați și provoacă diaree apoasă și dureri abdominale, cu o perioadă de incubație mai lungă, de 6 până la 15 ore. Alimentele cel mai frecvent implicate sunt carnea, produsele lactate, legumele și sosurile.

Intoxicația cu Bacillus cereus este de obicei o problemă digestivă ușoară, cu simptome care dispar în câteva ore, dar poate deveni mai severă în anumite condiții. Deshidratarea este un risc important, mai ales pentru copii, vârstnici sau persoane cu imunitate scăzută, din cauza pierderii de lichide prin vărsături sau diaree. În cazuri rare și foarte severe, toxina emetică poate provoca complicații la ficat. De asemenea, sugarii pot fi expuși unui risc special dacă bacteriile sunt prezente în formulele de lapte praf, ceea ce necesită o atenție sporită.