Alertă alimentară la Metro! ANSVSA a transmis că Metro Cash & Carry Romania SRL a inițiat retragerea de la vânzare a mai multor sortimente de arahide, ca măsură preventivă de protecție a consumatorilor, după ce în produsele respective au fost detectate niveluri de aflatoxine peste limitele admise. Compania a precizat că siguranța alimentară, calitatea produselor și transparența față de clienți reprezintă priorități esențiale în acest demers.

Rechemarea vizează mai multe produse din gamele Fine Life, Metro Chef și ARO, în diverse gramaje (între 50 g și 2 kg), atât arahide prăjite și sărate, cât și arahide crude, cu mai multe loturi și termene de valabilitate, toate cu date de expirare în perioada 2026–2027.

Persoanele care au cumpărat aceste produse sunt sfătuite să nu le consume, întrucât pot prezenta risc pentru sănătate. Produsele pot fi returnate în orice magazin Metro din țară până la data de 30 mai 2026, urmând ca valoarea acestora să fie restituită integral. Rechemarea se aplică tuturor magazinelor Metro Cash & Carry România, inclusiv celor din marile orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov și altele.

Pentru informații suplimentare, compania a pus la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail dedicate serviciului de relații cu clienții: 0374.115.555, E-mail: info.online@metro.ro.

Ce sunt aflatoxinele? Aflatoxinele sunt toxine produse de anumite tipuri de mucegaiuri din genul Aspergillus, în special Aspergillus flavus și Aspergillus parasiticus. Aceste microorganisme se pot dezvolta pe diverse alimente, precum porumbul, arahidele sau alte semințe, mai ales atunci când sunt depozitate în condiții de temperatură ridicată și umiditate crescută. În astfel de medii, mucegaiul se poate răspândi rapid, ceea ce duce la contaminarea alimentelor.

Dintre toate tipurile de aflatoxine, aflatoxina B1 este considerată cea mai periculoasă, având un impact semnificativ asupra ficatului. În unele situații, aflatoxina M1 poate apărea în produsele lactate, ca urmare a consumului de furaje contaminate de către animale. Prezența acestor substanțe reduce calitatea alimentelor și poate reprezenta un risc pentru sănătate, mai ales în cazul consumului repetat.

Efectele aflatoxinelor asupra sănătății. Efectele asupra organismului depind de cantitatea ingerată și de durata expunerii. În cazul unei intoxicații acute, adică atunci când sunt consumate cantități mari de aflatoxine într-un timp scurt, pot apărea simptome precum greață, vărsături, dureri abdominale și, în cazuri mai severe, îngălbenirea pielii și a ochilor, semn al afectării hepatice. În situații extreme, ficatul poate fi grav afectat.

Expunerea îndelungată la doze mici de aflatoxine este asociată cu efecte cronice, printre care creșterea riscului de cancer hepatic, slăbirea sistemului imunitar și posibile întârzieri de creștere la copii. Aflatoxina B1 poate interacționa direct cu materialul genetic, producând modificări ale ADN-ului, ceea ce contribuie la efectele sale pe termen lung. Riscul este mai ridicat la persoanele care au deja afecțiuni hepatice, cum ar fi infecția cronică cu virus hepatitic B.

În cazul în care sunt consumate alimente suspecte sau alterate și apar simptome digestive sau alte semne neobișnuite, este recomandată consultarea unui medic pentru evaluare și investigații. De exemplu, specialiștii din cadrul MedLife recomandă prezentarea la control medical atunci când există suspiciuni de intoxicație alimentară sau expunere la substanțe toxice.