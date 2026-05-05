Criza politică din România a atras atenția presei din Bulgaria. Potrivit publicației Novinite, căderea Guvernului de la București adaugă presiune asupra economiei și poate afecta stabilitatea financiară a țării. Guvernul de coaliție PNL-USR-UDMR a fost demis prin moțiune de cenzură votată de partidele din opoziție, PSD și AUR, marcând sfârșitul administrației conduse de Ilie Bolojan.

Mandatul acestuia a fost caracterizat de măsuri fiscale controversate, precum majorarea TVA de la 19% la 21% și reducerea pensiilor speciale, decizii menite să reducă cheltuielile și deficitul bugetar, dar care au generat proteste.

Contextul actual este comparat cu situația din Bulgaria, unde instabilitatea politică persistentă a avut efecte asupra economiei. Analiza citată arată că România riscă să repete greșelile făcute la Sofia, în condițiile în care incertitudinea politică poate influența negativ încrederea investitorilor și evoluțiile economice.

În plus, România se confruntă cu termene limită pentru implementarea unor reforme esențiale, necesare pentru a accesa finanțări de aproximativ 11 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Neimplementarea acestor reforme, pe fondul crizei politice, ar putea duce nu doar la pierderea fondurilor, ci și la o eventuală retrogradare a ratingului de credit al țării.

În acest context, Nicușor Dan a încercat să transmită un mesaj de stabilitate, dând asigurări că România își va menține direcția pro-occidentală și angajamentele față de partenerii internaționali.

Demiterea lui Ilie Bolojan îl plasează pe acesta pe lista premierilor români înlăturați prin moțiune de cenzură după 1989. Printre aceștia se numără Emil Boc, demis la 13 octombrie 2009 de PNL și PSD, dar revenit ulterior ca interimar și apoi în funcție din decembrie același an; Mihai Răzvan Ungureanu, demis la 7 mai 2012 de alianța USL; Sorin Grindeanu, înlăturat la 29 iunie 2017 după ce a pierdut sprijinul politic al PSD și ALDE în urma conflictului cu Liviu Dragnea; Viorica Dăncilă, demisă la 4 noiembrie 2019 după retragerea sprijinului ALDE; Ludovic Orban, demis la 14 martie 2020 de PSD și reinstalat ulterior în aceeași zi; și Florin Cîțu, demis la 5 octombrie 2021 după destrămarea coaliției.

Ultimul pe această listă este Ilie Bolojan, demis la 5 mai 2026 de PSD și AUR, după ce unul dintre partenerii de guvernare s-a retras din coaliție la 25 aprilie 2026.