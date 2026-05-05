Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că producătorul NEGRO 2000 SRL a inițiat o rechemare voluntară de pe piață a produsului „GRAN MARE Salată cu icre de hering” (150 g), ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății publice.

Potrivit instituției, decizia a fost luată după ce în produs a fost detectată prezența bacteriei Listeria monocytogenes. Rechemarea vizează lotul 981, cu termen de expirare 18 mai 2026.

ANSVSA a transmis că persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume. Acesta poate fi returnat în orice magazin Penny din țară, chiar și fără bon fiscal, iar contravaloarea va fi restituită integral. Produsul a fost comercializat în aproximativ 202 magazine Penny la nivel național.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta NEGRO 2000 SRL sau Rewe România (Penny): NEGRO 2000 SRL: 0742.180.652 (Luni–Vineri, 09:00–18:00), E-mail: officenegro@negro2000.ro. Rewe România (Penny): 0800.110.111 (Luni–Sâmbătă, 08:00–21:00), E-mail: contact@penny.ro.

Listerioza este o boală infecțioasă provocată de bacteriile din genul Listeria, în special Listeria monocytogenes, un cocobacil Gram pozitiv. Această bacterie se găsește frecvent în mediul înconjurător, precum solul, apa sau vegetalele crude, dar și în alimente contaminate, inclusiv carne și produse lactate nepasteurizate.

Listeria monocytogenes este deosebit de rezistentă la condiții nefavorabile, inclusiv la temperaturi scăzute, ceea ce îi permite să supraviețuiască într-o gamă largă de medii. Infecția se transmite în principal pe cale digestivă, prin consumul de alimente contaminate.

Există anumite categorii de persoane care sunt mai vulnerabile în fața acestei infecții, precum cele cu sistem imunitar slăbit, femeile însărcinate, nou-născuții și persoanele vârstnice. De asemenea, persoanele care suferă de boli cronice, cum ar fi diabetul sau afecțiunile renale, prezintă un risc crescut de a dezvolta forme severe ale bolii. Perioada de incubație a listeriozei poate varia considerabil, de la câteva zile până la aproximativ 70 de zile.

Simptomele listeriozei sunt variate și depind de severitatea infecției, dar și de starea generală de sănătate a persoanei afectate. În unele cazuri, infecția poate evolua fără simptome evidente. Atunci când acestea apar, pot include febră, dureri musculare, dureri de cap, greață, vărsături și diaree. Simptomele pot apărea la câteva zile sau chiar săptămâni după expunerea la bacterie, ceea ce poate îngreuna identificarea sursei infecției.