Rechemarea a fost inițiată ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății publice, iar clienții care au cumpărat produsul îl pot returna în magazin și își vor primi banii înapoi.

Este vorba despre produsul Fine Life Arahide Decojite Prăjite, ambalaj de 2 kilograme, distribuit de compania SC Depal SRL. Rechemarea vizează lotul LA 347/13.11.2026, iar autoritățile spun că produsul conține aflatoxine peste limitele admise de legislația în vigoare.

ANSVSA precizează că produsul nu trebuie consumat sub nicio formă, deoarece aceste substanțe pot avea efecte serioase asupra sănătății.

Măsura a fost luată pentru a preveni eventuale riscuri pentru consumatori și pentru a evita expunerea la substanțe toxice care pot apărea în anumite produse alimentare.

Aflatoxinele sunt substanțe toxice produse de anumite tipuri de mucegaiuri, în special din genul Aspergillus, care se dezvoltă în condiții de umiditate și temperaturi ridicate. Acestea pot apărea în produse precum arahide, alune, porumb, fistic, migdale, semințe, condimente sau cereale depozitate în condiții necorespunzătoare.

Contaminarea nu este întotdeauna vizibilă cu ochiul liber, iar produsul poate părea normal la aspect, gust sau miros, ceea ce face ca riscul să fie mai greu de observat de către consumatori.

Specialiștii atrag atenția că aflatoxinele sunt considerate printre cele mai periculoase toxine naturale întâlnite în alimente. Expunerea repetată poate afecta în special ficatul, iar în cantități mari pot apărea intoxicații severe.

În cazul consumului pe termen lung, aceste substanțe au fost asociate cu un risc crescut pentru afecțiuni hepatice grave, inclusiv afectarea cronică a ficatului. Din acest motiv, nivelul lor este strict controlat în Uniunea Europeană și în România.

Persoanele cele mai vulnerabile sunt copiii, vârstnicii și cei care au deja probleme de sănătate, deoarece organismul lor poate reacționa mai puternic la expunerea la astfel de toxine.

Autoritățile sanitare monitorizează constant aceste produse, iar atunci când valorile depășesc limitele admise, retragerea imediată din magazine este obligatorie pentru a preveni riscurile asupra sănătății publice.

Cei care au cumpărat acest lot de arahide sunt sfătuiți să nu îl consume și să îl returneze în magazinul de unde a fost achiziționat.

Returnarea produsului este posibilă până la data de 30 mai, iar contravaloarea acestuia va fi restituită integral.

ANSVSA subliniază că astfel de măsuri sunt luate pentru protejarea sănătății publice și recomandă consumatorilor să verifice atent produsele cumpărate, mai ales atunci când sunt anunțate rechemări oficiale din magazine.

