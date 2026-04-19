Alertă alimentară în Europa. Autoritățile din Austria au emis o alertă de urgență după descoperirea unor borcane de mâncare pentru bebeluși contaminate cu otravă pentru șobolani. Incidentul vizează produse etichetate „morcovi și cartofi” și a declanșat o anchetă internațională care implică mai multe state europene, inclusiv Germania, Republica Cehă și Slovacia.

Descoperirea a fost făcută în landul Burgenland, după ce un consumator a raportat un produs suspect. Analizele de laborator efectuate de autorități au confirmat prezența unei substanțe toxice, extrem de periculoase pentru sănătate, mai ales în cazul copiilor mici.

Potrivit informațiilor oficiale, există indicii că produsele nu au fost contaminate în procesul de producție, ci au fost modificate ulterior, în lanțul de distribuție. Autoritățile tratează cazul ca pe o posibilă intervenție criminală externă.

În paralel, produse similare au fost identificate și retrase din circulație în Republica Cehă și Slovacia, ceea ce ridică semne de întrebare privind amploarea distribuției acestora.

Autoritățile au transmis câteva semne clare care pot indica un produs contaminat:

prezența unui autocolant alb cu cerc roșu pe fundul borcanului

capac deschis sau deteriorat

lipsa sigiliului de siguranță (fără sunetul specific la deschidere)

miros neobișnuit sau alterat

Orice produs care prezintă aceste caracteristici trebuie considerat periculos.

Situatie Recomandare Borcan suspect identificat Nu deschideti borcanul Posibil consum Nu consumati produsul si nu il oferiti copiilor Manipulare produs Izolati borcanul de celelalte alimente Dupa manipulare Spalati-va bine pe maini (cel putin 30 de secunde) Observati nereguli Contactati imediat autoritatile locale

Ca măsură de precauție, retailerul SPAR Austria a retras toate produsele HiPP pentru bebeluși de la vânzare. Clienții pot returna borcanele achiziționate din magazinele SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR sau Maximarkt, chiar și fără bon fiscal, urmând să primească rambursarea integrală.

Reprezentanții companiei HiPP au confirmat că există suspiciuni serioase privind o contaminare externă și au avertizat că consumul acestor produse poate pune viața în pericol.

Acest caz nu este singular. În ultimii ani, piața alimentelor pentru bebeluși a fost afectată de mai multe incidente similare, implicând companii mari din industrie. Situația actuală readuce în discuție siguranța lanțurilor de distribuție și necesitatea unor controale mai stricte.