Această alertă alimentară vine după ce o investigație extinsă, coordonată de Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) în colaborare cu organizații din 13 state europene, a evidențiat o contaminare pe scară largă a merelor provenite din agricultură convențională.

Potrivit datelor publicate și citate de Euronews și Mediafax, 85% dintre merele analizate la nivel european conțin concomitent mai multe tipuri de pesticide. Studiul a inclus probe colectate din supermarketuri și piețe, iar rezultatele arată o tendință constantă în majoritatea țărilor investigate.

În Spania, 80% dintre cele 59 de mostre recoltate în septembrie 2025 au prezentat urme multiple de substanțe chimice. În medie, fiecare măr testat conținea trei tipuri diferite de pesticide, însă au existat și cazuri în care au fost identificate până la șapte substanțe distincte în același fruct.

În opt dintre statele incluse în analiză, printre care Germania și Polonia, toate probele testate au indicat prezența mai multor reziduuri. Singura țară cu un nivel semnificativ mai redus de contaminare a fost Danemarca, unde doar 20% dintre mostre au fost afectate.

Documentul de cercetare care a stat la baza acestei alerte alimentare arată că o parte dintre substanțele identificate ridică semne serioase de întrebare privind siguranța consumului. În 36% dintre eșantioane au fost detectate pesticide cu potențial neurotoxic, iar 64% dintre mere conțineau substanțe per- și polifluoroalchilice (PFAS), cunoscute pentru persistența lor în mediu și în organism.

Printre cele mai frecvent întâlnite substanțe se află Fludioxonil, recunoscut de Uniunea Europeană în 2024 ca perturbator endocrin; Captan, clasificat drept posibil cancerigen; și Acetamiprid, un insecticid etichetat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) ca neurotoxic și capabil să traverseze bariera placentară.

Potrivit concluziilor studiului, 71% dintre fructele în care au fost identificate reziduuri conțineau compuși încadrați de Uniunea Europeană în categoria „foarte toxice”, ceea ce amplifică îngrijorările privind impactul cumulativ asupra sănătății consumatorilor.

Raportul readuce în atenție conceptul de „efect de cocktail”, care face referire la impactul combinat al mai multor pesticide prezente simultan în același produs alimentar. Deși legislația europeană prevede de peste 20 de ani necesitatea evaluării efectelor cumulate ale substanțelor chimice, nu există încă o metodologie formală adoptată pentru această analiză.

În prezent, fiecare pesticid este evaluat separat, fără a se lua în considerare interacțiunile dintre substanțe. Cercetătorii atrag atenția că efectul combinat ar putea fi mai sever decât suma efectelor individuale ale fiecărui compus analizat distinct.

Autorii studiului subliniază că lipsa unei evaluări integrate lasă un gol important în sistemul de reglementare, în contextul în care majoritatea probelor testate conțin mai multe reziduuri simultan.

Această alertă alimentară are implicații majore pentru categoriile vulnerabile, în special pentru copii. Potrivit raportului, dacă merele analizate ar fi fost utilizate în producția de alimente destinate sugarilor, 93% dintre ele nu ar fi îndeplinit standardele stricte stabilite de Uniunea Europeană pentru copiii cu vârsta sub trei ani.

Organizațiile implicate în cercetare recomandă consumatorilor să opteze pentru mere ecologice, cultivate fără utilizarea pesticidelor sintetice și provenite din surse locale. În Germania, aproximativ 15% din producția totală de mere este deja certificată ca fiind organică.

În același timp, autorii studiului avertizează că o inițiativă legislativă aflată în dezbatere la nivelul Comisiei Europene ar putea conduce la relaxarea standardelor actuale privind protecția sănătății publice și a mediului. Reprezentanții PAN Europe solicită întărirea normelor referitoare la utilizarea pesticidelor în agricultură, în contextul datelor prezentate de această alertă alimentară.