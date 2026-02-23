Subiectul majorării vârstei de pensionare revine în centrul dezbaterii publice din Germania. O comisie de specialitate, coordonată de profesoara de drept social Constanze Janda, va analiza opțiunile de reformă.

Economistul Martin Werding, membru al comisiei și consilier economic guvernamental, a elaborat deja un model de creștere treptată a vârstei de pensionare.

Conform propunerii discutate în presa germană, vârsta de pensionare ar putea fi corelată cu evoluția speranței de viață.

Unul dintre scenarii prevede ca, începând cu 2031, pragul de pensionare să crească cu câte șase luni la fiecare zece ani. În această variantă, atingerea vârstei de 70 de ani ar avea loc în 2091.

Un ritm mai rapid, bazat pe creșterea anuală cu două luni, ar produce efecte vizibile mult mai devreme:

generația născută în 1982 ar ajunge la pensionare la 70 de ani (2052)

cei născuți în 1970 s-ar pensiona la 68 de ani (2038)

generația 1976, la aproape 69 de ani (2045)

Argumentul central al reformei este dezechilibrul dintre contribuabili și pensionari.

În prezent, aproximativ 2,1 angajați susțin financiar un pensionar, un raport aflat în deteriorare constantă. Ieșirea la pensie a generațiilor baby-boom și scăderea natalității reduc baza de contributori.

Statisticile arată că numărul persoanelor peste 67 de ani va crește semnificativ:

16,7 milioane în 2020

aproape 21 de milioane până în 2040

Fără ajustări, autoritățile ar fi nevoite să recurgă la:

creșterea contribuțiilor sociale

reducerea nivelului pensiilor

Dezbaterile nu se limitează la vârsta standard de pensionare. Experții discută și:

includerea funcționarilor publici și politicienilor în sistemul public de pensii

nivelul penalizărilor pentru pensionarea anticipată

stimulente pentru prelungirea activității

Printre opțiunile analizate se află acordarea unor bonusuri financiare „foarte generoase” pentru cei care aleg să lucreze după 70 de ani.

Cancelarul Friedrich Merz a anunțat că își dorește finalizarea cadrului legislativ până la sfârșitul anului 2026. Concluziile comisiei ar putea fi prezentate încă din primăvară.

Schimbările discutate sunt relevante și pentru diaspora. Cetățenii români care lucrează și contribuie în Germania vor fi supuși acelorași reguli.

Pentru generațiile născute după 1970, vârsta de pensionare ar putea urca spre 68–70 de ani, în funcție de varianta adoptată.