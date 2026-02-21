Începând cu 23 februarie 2026, pensionarii care au domiciliul în comuna Sadu pot solicita abonamente gratuite pentru transportul public.

Cine poate beneficia? Pensionarii cu domiciliul în comuna Sadu primesc un abonament cu 20 de călătorii gratuite, valabil 30 de zile, pentru traseul până în Municipiul Sibiu. Atenție! Pentru a circula în interiorul municipiului Sibiu, este nevoie de un bilet separat valabil în oraș.

Pensionarii care au doar reședința sau viza de flotant în Sadu nu beneficiază de gratuitate la transportul Tursib. Există două variante de abonamente:

Abonament cu convenție – 20 de călătorii, 2 tranziții.

Abonament fără convenție – 20 de călătorii, 2 tranziții.

Cum se solicită cardul Tursib? Cererea poate fi depusă la oricare agenție Tursib sau online, pe portalul Tursib. Dacă depuneți cererea online, alegeți mai întâi agenția de la care veți ridica cardul, scrie Turnul Sfatului. Pentru emiterea cardului sau pentru activări ulterioare, trebuie:

Carte de identitate;

Ultimul cupon de pensie;

Declarație pe proprie răspundere (doar dacă solicitați cardul la agenție).

Dacă solicitați cardul online și aveți o carte de identitate nouă care nu arată domiciliul, trebuie să încărcați și un document care să ateste domiciliul (adeverință/certificat). Acest document se poate descărca de aici: https://hub.mai.gov.ro/. Ghid despre portalul Tursib și încărcarea cardului: https://tursib.ro/page/info/incarcare-card-de-pe-site. Programul și locațiile agențiilor Tursib: https://tursib.ro/agentii.

Atenție! Cardul de pensionar Tursib nu se eliberează pe baza deciziei de pensionare.

Pensionar cu convenție

Tursib are convenții cu anumite case de pensii, astfel încât datele pensionarilor să fie verificate automat în fiecare lună. Aceste case de pensii sunt:

Casa Județeană de Pensii Sibiu;

Casa de Pensii și ajutoare a Bisericii Evanghelice CA din România;

Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Baptist;

Casa de Pensii și Asigurări Sociale a Salariaților Bisericii Romano-Catolice;

Casa de Asigurări a Avocaților Sibiu.

Dacă sunteți pensionar la una dintre aceste case, trebuie să solicitați cardul Tursib doar o singură dată. După aceea, abonamentul se reîncarcă automat la 30 de zile, fără să mai faceți nicio solicitare.

Pensionar fără convenție

Dacă pensionați la alte case de pensii decât cele de mai sus, trebuie să reîncărcați cardul o dată la 30 de zile. Acest lucru se poate face la agențiile Tursib sau online, pe portalul Tursib.

Abonamentele trebuie validate imediat ce urcați în autobuz. Pentru asta, apropiați cardul Tursib de validatoarele galbene din autobuz. Dacă ruta implică mai multe autobuze, trebuie să validați cardul în fiecare autobuz pe care îl folosiți.

Cum se face controlul abonamentelor? Inspectorii de trafic Tursib, împuterniciți de Primăria Municipiului Sibiu, verifică abonamentele. Controlul se face prin apropierea cardului Tursib de aparatele galbene din autobuz sau dispozitivele de control folosite de inspectorii de trafic.