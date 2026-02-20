Un grup de judecători și procurori de la mai multe Curți de Apel a trimis, vineri, o scrisoare către președintele Nicușor Dan. Ei spun că sunt îngrijorați de proiectul de lege (PL-x nr. 522/2025) care ar reduce pensiile speciale.

Magistrații spun că, dacă legea va fi adoptată, pensiile celor care ies la pensie de acum înainte vor fi mult mai mici decât ale celor deja pensionați, chiar dacă au avut cariere asemănătoare.

Exemple de scăderi:

Judecători și procurori de judecătorie

Ar primi aproximativ 11.310 lei, față de 16.157 lei cât este acum și 18.466 lei cât era înainte.

➜ Scăderea poate ajunge la 7.156 lei.

Magistrați cu grad de tribunal

Ar primi 12.563 lei, față de 17.947 lei acum și 20.450 lei înainte.

➜ Diferența poate ajunge la 7.887 lei.

Magistrați cu grad de curte de apel

Ar primi 14.242 lei, față de 20.534 lei acum și 23.107 lei înainte.

➜ Scăderea poate ajunge la 8.865 lei.

Procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte

Ar primi 15.917 lei, cu 6.821 lei mai puțin decât în prezent.

Judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție

Ar primi 19.268 lei, față de 27.525 lei acum și 31.060 lei înainte.

➜ Scăderea maximă poate ajunge la 11.792 lei.

Pe scurt, magistrații spun că noua lege ar crea diferențe mari între cei deja pensionați și cei care urmează să iasă la pensie, iar unii ar pierde sume importante de bani în fiecare lună.

Magistrații spun că noile schimbări din lege ar putea crea situații nemaivăzute în sistemul de justiție. Ei avertizează că, în doar trei ani, ar putea apărea diferențe greu de explicat între pensii.

De exemplu, un judecător de judecătorie ieșit la pensie în 2023, pe baza vechii legi, ar putea ajunge să aibă o pensie aproape la fel de mare ca un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție care se pensionează în 2026, după ce intră în vigoare noile reguli.

Pe scurt, nivelul funcției și responsabilitatea nu s-ar mai vedea clar în valoarea pensiei. Magistrații spun că această situație este „absurdă” și avertizează că astfel de diferențe ar putea afecta serios echilibrul, motivația și stabilitatea sistemului judiciar.