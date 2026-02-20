Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat importanța păcii și securității ca temelii ale prosperității țării și a reiterat angajamentul României pentru consolidarea relațiilor internaționale, cu accent pe parteneriatul cu Statele Unite ale Americii.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, la o zi după participarea la Consiliul pentru Pace de la Washington, șeful statului a explicat că România sprijină eforturile internaționale de soluționare a conflictelor globale și intenționează să contribuie concret la ameliorarea situației umanitare din Gaza.

De asemenea, Nicușor Dan a subliniat că țara noastră rămâne angajată într-un dialog constant și transparent atât cu SUA, cât și cu Uniunea Europeană, punând accent pe cooperare în materie de securitate.

„Pacea și securitatea sunt temelia unei țări prospere. Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate și, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm și să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii. În cadrul intervenției mele la Washington, am afirmat clar că România susține eforturile internaționale de soluționare a conflictelor globale și își propune să contribuie concret în ceea ce privește situația umanitară din Gaza. De asemenea, România își reafirmă angajamentul pentru cooperarea cu SUA și Uniunea Europeană, bazat pe dialog constant și transparent”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Fostul om de afaceri Dan Voiculescu a comentat prestația președintelui României într-un material publicat pe blogul său, arătând că diversele critici aduse vizitei la Consiliul pentru Pace, inițiat de președintele Donald Trump, confundă rivalitățile interne cu interesul strategic al României.

El a explicat că, după o perioadă în care relațiile româno-americane au părut înghețate, reluarea unui contact direct – chiar și formal – reprezintă un progres obiectiv.

Dan Voiculescu a subliniat că menținerea unui canal funcțional de dialog cu administrația de la Washington este esențială pentru securitatea națională și poate facilita cooperarea în domenii strategice, precum securitatea regională și sprijinul militar.

Fostul afacerist a mai precizat că schimburile politicoase, chiar scurte, deschid oportunități pentru negocieri internaționale și au un rol real în politica externă, demonstrând maturitate și realism strategic.

În opinia sa, Președintele României nu a căutat în mod special această vizită, dar a considerat-o necesară pentru interesul național, asumându-și implicit costurile relaționale și diplomatice, inclusiv în contextul partenerilor europeni.