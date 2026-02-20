Curtea Supremă a Statelor Unite a decis, cu o majoritate de 6 la 3, că președintele Donald Trump și-a depășit atribuțiile atunci când a impus unilateral o serie de tarife comerciale la nivel mondial, fără o consultare prealabilă a Congresului.

Hotărârea reprezintă o lovitură importantă pentru politica economică a administrației și redefinește limitele puterii executive în materie de comerț internațional.

Potrivit relatărilor publicate de CNN, opinia majoritară a fost redactată de președintele Curții Supreme, John Roberts.

Acesta a arătat că, deși șeful statului are competențe executive extinse, inclusiv posibilitatea de a adopta măsuri economice în situații de urgență, în cazul de față nu a fost demonstrată existența unei asemenea urgențe.

În consecință, tarifele ar fi trebuit mai întâi dezbătute și aprobate de Congres, urmând ca președintele să le modifice ulterior doar în baza unui mandat clar.

Instrumentul tarifelor comerciale a fost folosit intens de Donald Trump, în special în negocierile cu Uniunea Europeană și China. Impunerea unor taxe suplimentare asupra produselor și serviciilor importate a dus la creșterea prețurilor acestora pe piața americană și, implicit, la scăderea cererii.

Pentru statele dependente de exporturile către SUA, astfel de măsuri pot afecta sectoare economice întregi. În același timp, tarifele au fost prezentate de susținătorii lor drept măsuri protecționiste menite să apere economia locală de importuri ieftine, în condițiile în care costurile suplimentare sunt reflectate aproape integral în prețurile plătite de consumatori.

La scurt timp după pronunțarea hotărârii, Donald Trump a catalogat decizia drept rușinoasă, apreciind că instanța a considerat în mod greșit că și-a depășit autoritatea, potrivit corespondentului-șef al CNN la Casa Albă.

Totodată, liderul american a transmis că dispune de un „plan de rezervă” pentru a continua politica tarifară.

Conform NBC News, opinia majoritară a fost susținută, pe lângă Roberts, de trei judecători liberali și de doi conservatori, Neil Gorsuch și Amy Coney Barrett. În motivare, Roberts a explicat că președintele își revendicase o putere extraordinară de a impune unilateral tarife vamale fără limită de valoare, durată sau domeniu de aplicare.

El a arătat că administrația nu a indicat nicio lege prin care Congresul să fi stabilit anterior că prevederile International Emergency Economic Powers Act (IEEPA – Legea privind Puterile Economice în Situații de Urgență Internațională) se pot aplica tarifelor vamale, concluzionând că acest act normativ nu autorizează impunerea unor astfel de taxe.

Judecătorii Clarence Thomas, Brett Kavanaugh și Samuel Alito au formulat o opinie separată. NBC News a remarcat că hotărârea reprezintă o înfrângere rară pentru administrație într-o Curte Supremă cu majoritate conservatoare.

Decizia nu afectează toate tarifele introduse de Donald Trump. Rămân în vigoare taxele impuse asupra oțelului și aluminiului în baza altor legi.

În schimb, sunt anulate tarifele „reciproce” pe țări, care ajungeau la 34% pentru China și la un nivel de bază de 10% pentru restul lumii, precum și taxa de 25% aplicată unor mărfuri din Canada, China și Mexic, justificată de administrație prin eșecul acestor state de a reduce fluxul de fentanyl către SUA.