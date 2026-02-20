De asemenea, Traian Băsescu a subliniat necesitatea clarificării motivelor anulării alegerilor prezidențiale din 2024. El susține că documentele de la CSAT și implicarea procurorului general ar putea explica de ce au fost anulate milioane de voturi ale candidaților Călin Georgescu și Alina Lasconi.

Traian Băsescu a susținut că momentul ar fi fost foarte bine pregătit, cu un lobby eficient la cancelaria președintelui Donald Trump, astfel încât acesta să vorbească favorabil despre Nicușor Dan și despre poporul român.

„A fost un moment bine pregătit. Un lobby suficient făcut la cancelaria președintelui Trump, în așa fel încât să vorbească frumos și despre președinte, și despre poporul român. Marea problemă a alegerilor din 2024 e închisă, nu mai preocupă pe nimeni în America. Ce e interesant, e o clică de nătărăi care cred că pot face rău României să spună că ei au alt președinte, care a luat două mil. de voturi, uitând să spună că Nicușor are 6 milioane (…).Donald Trump a vorbit foarte frumos despre ND în plenul acestui Consiliu. S-a dus mesajul la toată lumea că-l apreciază, că e un președinte extraordinar. Cum se duce Simion, Peiu și Dungaciu să spună că adevăratul președinte e Călin Georgescu? I-a încurcat tare”, a declarat Băsescu la B1 TV.

Fostul președinte a mai atras atenția că dreptul la vize al românilor a fost afectat și că rolul lui Nicușor Dan nu era să discute cu Trump, ci să își continue mandatul în România.

„Problema anulării alegerilor, am spus de multă vreme, ar fi bine ca domnul președinte să dea dispoziție să i se aducă toate documentele de la CSAT-ul în care s-au constatat fraude, cu stenograme, să cheme procurorul general (…) Poate pe Trump nu-l interesează, dar pe români poate-i interesează de ce s-au anulat 2 milioane de voturi ale lui Georgescu și 1,7 milioane ale doamnei Lasconi. Nimeni nu poate garanta că ar fi câștigat Georgescu. Motivele anulării alegerilor, după ce a fost validat, trebuie lămurite. Și nu poate fi lămurit de președinte. E o chestiune de anchetă a instituțiilor statului. A uitat să spună că ne-a anulat dreptul la vize, chiar dacă ne consideră un popor extraordinar. Treaba lui Nicușor nu era să stea de vorbă cu Trump, ci să dea mâna și să-și vadă de drum”, a mai spus Băsescu.

La reuniunea de la Washington, Nicușor Dan i-a mulțumit lui Donald Trump pentru implicarea în planul de pace din Gaza și pentru rezultatele obținute în alte zone ale lumii.

„În primul rând, domnule preşedinte Trump, vă mulţumesc pentru convocarea acestei reuniuni foarte importante. Vă mulţumesc pentru implicarea şi leadershipul dumneavoastră în planul de pace din Gaza, un plan de pace cuprinzător şi stabil, precum şi pentru eforturile şi rezultatele obţinute în alte părţi ale lumii”, a spus şeful statului în discursul susţinut în cadrul reuniunii.

Nicușor Dan a subliniat că România poate contribui la pace și stabilitate prin creșterea numărului de zboruri pentru evacuarea copiilor bolnavi, furnizarea de sprijin pentru familiile acestora, reconstrucția sistemelor de urgență și oferirea de burse pentru studenții palestinieni, precum și prin renovarea școlilor și a instituțiilor din Gaza.

„De aceea, această reuniune şi acest format sunt importante. În primul rând, în ceea ce priveşte situaţia umanitară, România poate creşte numărul zborurilor pentru a evacua copiii bolnavi şi a-i trata în spitalele româneşti. Am făcut deja acest lucru şi putem ajuta 1 000 de copii şi 4 000 de membri ai familiilor acestora. În al doilea rând, avem o bună experienţă în sistemul de raportare a urgenţelor, cum ar fi ambulanţele, sistemele de pompieri, şi putem ajuta la reconstrucţia acestui sistem şi putem dona unele echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse pentru studenţii palestinieni şi putem extinde programul şi putem ajuta, de asemenea, la reconstrucţia şi renovarea şcolilor din Gaza. Şi, în al patrulea rând, cred că cel mai important, avem şi o anumită experienţă”, a declarat Nicuşor Dan.

Șeful statului a evidențiat experiența României în reconstrucția instituțiilor publice și a subliniat relațiile tradițional bune cu poporul evreu și palestinian, ceea ce facilitează implicarea României în proiectele umanitare și de reconstrucție.

„Putem ajuta la reconstrucţia instituţiilor, cum ar fi poliţia, justiţia şi administraţia publică. Am făcut acest lucru în alte părţi ale lumii, aşa că avem o anumită expertiză. Putem contribui cu experţi şi formatori. De asemenea, este important să menţionăm că avem relaţii tradiţional bune cu poporul evreu şi cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj. Aşadar, puteţi conta pe noi”, a mai spus Nicușor Dan la finalul discursului.

Preşedintele Donald Trump și-a deschis discursul de la reuniunea Consiliului pentru Pace salutând fiecare participant și adresând câteva cuvinte despre fiecare. Când a venit rândul lui Nicușor Dan, Trump l-a prezentat ca pe „premierul” României și a elogiat poporul român, numindu-l „minunat” și „fantastic”, apreciind implicarea acestuia.

Trump a subliniat că românii sunt oameni de încredere și harnici, mulți dintre ei contribuind activ în Statele Unite și sprijinind comunitatea locală. În legătură cu evoluția relațiilor dintre România și SUA, Nicușor Dan a explicat că acest compliment reflectă eforturile multiple depuse pe toate palierele, de la ambasadă și ministere, până la discuțiile tehnice și colaborările anterioare, creând o relație matură și stabilă, cu interese reciproce clare între România și Statele Unite.