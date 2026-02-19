Curtea de Apel București (CAB) a decis ca Traian Băsescu să primească retroactiv suma de 754.234,84 lei, reprezentând pensia specială de fost președinte pentru perioada 23 martie 2022 – 31 iulie 2025.

Decizia, deși nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 15 zile, nu a fost atacată de Administrația Prezidențială, condusă de Nicușor Dan, lăsând astfel calea liberă pentru plata retroactivă.

Conform minutei CAB, instanța a dispus plata indemnizației lunare, echivalentă cu 75% din salariul în plată al președintelui în funcție, pe întreaga perioadă 23 martie 2022 – 31 iulie 2025.

Această hotărâre vine după ce, în martie 2022, ÎCCJ a confirmat calitatea lui Băsescu de colaborator al Securității, ceea ce, conform Legii nr. 406/2001, ar fi împiedicat acordarea pensiei speciale.

Decizia CAB se bazează pe o hotărâre a Curții Constituționale (CCR), publicată în Monitorul Oficial la 1 august 2025. Constituția României prevede că hotărârile CCR au efect doar de la data publicării și sunt obligatorii pentru viitor, ceea ce a constituit baza legală pentru retroactivitatea indemnizației.

În pofida acestei situații, Administrația Prezidențială nu a formulat recurs în termenul legal de 15 zile, ceea ce înseamnă că Băsescu va primi integral suma stabilită de CAB, chiar dacă decizia nu este definitivă.

Pe 23 martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv că Traian Băsescu avea calitatea de colaborator al fostei Securități, ceea ce a dus imediat la retragerea pensiei speciale de către Administrația Prezidențială.

„nu beneficiază de prevederile acestei legi persoana căreia i-a încetat calitatea de șef al statului român ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni pentru care a fost condamnată definitiv sau ca urmare a demiterii din funcție prin referendum și nici persoana despre care s-a constatat definitiv că au avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia”, arăta atunci art. 1 alin. 3 modificat din Legea nr. 406/2001.

Ulterior, pe 1 august 2025, decizia Curții Constituționale, care a stat la baza posibilității plății retroactive, a fost publicată în Monitorul Oficial. La 28 ianuarie 2026, Curtea de Apel București a obligat Administrația Prezidențială să plătească retroactiv suma de 754.234,84 lei, reprezentând indemnizația specială pentru perioada 23 martie 2022 – 31 iulie 2025. La 18 zile după pronunțarea acestei hotărâri, Administrația Prezidențială nu a contestat decizia, ceea ce a permis ca plata retroactivă să fie efectuată..