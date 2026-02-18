Fostul președinte Traian Băsescu a spus că o întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump nu are încă o dată stabilită și că se va întâmpla doar atunci când condițiile internaționale vor fi potrivite.

El a explicat că nu se poate stabili de pe acum o dată sau o agendă și că întâlnirea va avea loc atunci când Statele Unite vor avea nevoie de România.

Băsescu a menționat că momentul întâlnirii nu depinde direct de reconstrucția Ucrainei, dar a subliniat că România poate juca un rol strategic în regiune.

El a explicat că, deși în prezent transporturile pentru Ucraina trec prin Polonia, pentru reconstrucție va fi nevoie de capacități și logistică mult mai mari, pe care România le poate oferi.

„Cu domnul Trump se va întâlni când se va coace momentul, nu poți să-l stabilești de pe acum. Nu există o dată, nu există o agendă. Deci, când se vor coace condițiile, adică atunci când Statele Unite vor avea nevoie de România, atunci va fi momentul când se va produce întâlnirea. Acest moment nu poate fi legat de procesul de reconstrucție a Ucrainei, unde România poate avea un aport foarte mare, deoarece canalul pe Polonia nu poate satisface nevoile de transport și nevoile logistice într-un proces de reconstrucție. Acum se utilizează Polonia pentru moment, dar când e vorba de reconstrucție, este nevoie de capacități mult mai mari, de o logistică mult mai mare, iar România o are și va fi utilizată”, a explicat Băsescu.

De altfel, în cadrul podcastului „Contrapunct” de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic, Mirel Curea și Marcela Feraru au discutat despre vizita președintelui României, Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace și despre relevanța acestui tip de întâlniri internaționale.

Dan Andronic a ridicat întrebarea dacă lipsa președintelui de la această întâlnire ar fi afectat relația României cu Statele Unite ale Americii. În replică, Marcela Feraru a susținut că, în opinia sa, absența nu ar fi schimbat nimic, subliniind că nici alte țări europene care nu au participat nu au înregistrat efecte notabile.

Ea a explicat că o astfel de prezență poate fi utilă doar dacă există mize concrete, cum ar fi o întâlnire bilaterală cu președintele SUA, Donald Trump, altfel considerând că participarea riscă să fie doar o „figurăție”.

Dan Andronic: – Dacă nu s-ar fi dus (președintele României, Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace), credeți că relația cu Statele Unite ale Americii ar fi fost impulsionată? Marcela Feraru: – Cred că dacă nu s-ar fi dus, nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. Asta este părerea mea. Eu cred că nu s-ar mai fi întâmplat nimic. Așa cum nu cred că s-a întâmplat nimic cu celelalte țări din Uniunea Europeană care nu s-au dus acolo, dar poate să fie un mijloc diplomatic dacă vrei. Dacă există miza să-l întâlnească în bilaterală pe (actualul președinte al SUA) Donald Trump, atunci ar exista într-adevăr un argument să fie acolo. Dacă se duce să facă figurație, nu prea văd care este sensul. Încă o dată: este într-o companie nu tocmai onorabilă. Interesant este să se întâlnească dacă nu cu Donald Trump, măcar cu o persoană importantă, chiar și cu (Marco) Rubio (secretarul de stat al SUA).

Feraru a adăugat că este interesant să se întâlnească, chiar și cu oficiali importanți precum Marco Rubio, și a atras atenția asupra necesității unor infrastructuri adecvate pentru transportul armamentului greu în Europa de Est, exemplificând cu dificultățile Franței în timpul transportului armamentului în România.

Dan Andronic a completat că unul dintre motivele pentru care s-a dat undă verde la construcția de autostrăzi în România este tocmai pentru a permite aceste coridoare de transport de la est la vest.

Mirel Curea a remarcat că adesea politicienii nu țin cont de „onorabilitatea” interlocutorilor, amintind că vizitele oficiale pot părea mai degrabă comerciale, asemănătoare unei „agenții turistice pentru lideri importanți”. Feraru a explicat că astfel de vizite sunt, de fapt, pentru semnarea de contracte, iar Consiliul pentru Pace reprezintă mai degrabă o paralelă la ONU, fiind un spațiu de întâlnire și dialog între state.

Curea a precizat că, deși dialogul există, nu se întâmplă de regulă nimic concret. Feraru a subliniat că vizitele liderilor, precum cea a președintelui Franței, Emmanuel Macron, în India, urmează același tipar: democrațiile sau partenerii strategici sunt vizitați pentru interese practice, nu neapărat din motive de principiu.

În final, Mirel Curea a concluzionat că nu se poate anticipa dacă Consiliul pentru Pace va avea rezultate concrete, așteptând să vadă efectele practice ale reuniunii.