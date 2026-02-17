Președintele României, Nicușor Dan, va pleca miercuri în Statele Unite, pentru a participa, joi, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, în calitate de observator.

Pentru această deplasare peste ocean, Administrația Prezidențială a optat pentru un avion închiriat, având în vedere că România nu dispune de o aeronavă prezidențială adecvată zborurilor transatlantice și că aeronava militară Spartan nu ar fi potrivită pentru astfel de distanțe fără opriri multiple pentru realimentare.

De asemenea, varianta unei curse comerciale a fost exclusă din motive de securitate și comunicații criptate.

Surse Digi24 arată că președintele va călători în compania unei delegații restrânse, alcătuită din persoane responsabile cu securitatea și protocolul, precum și din consilierul de stat Vlad Ionescu, diplomat de carieră, care se ocupă de politica externă, parteneriate strategice și comunitatea românilor din străinătate.

Alături de acesta, fac parte și consilierii prezidențiali Radu Burnete și Marius Lazurca, care se află deja în Statele Unite pentru a pregăti participarea lui Nicușor Dan la reuniune și pentru a facilita, în cursul acestui an, o posibilă întâlnire directă între președintele român și Donald Trump.

Această întrevedere ar putea avea loc în viitorul apropiat, cel mai probabil în perioada de vară.

Președintele României a precizat că eventualul dialog cu Donald Trump se va concentra pe teme economice, întrucât la reuniunea de joi, unde va participa doar în calitate de observator, nu va exista un interval de timp suficient pentru discuții detaliate cu liderul american.

În cadrul întâlnirii, România nu va avea drept de vot, însă va putea participa la discuții și va urmări evoluțiile și propunerile formulate de membrii Consiliului pentru Pace.

La reuniune vor fi prezente peste 20 de țări, unele ca membri ai consiliului, iar altele, precum România, ca observatori.

Evenimentul se va desfășura la Institutul Donald Trump pentru Pace, din Washington, fostul Institut American de Pace, fondat în 1984 și redenumit la finalul anului trecut.

Președintele Nicușor Dan nu este de așteptat să ajungă la Casa Albă cu această ocazie, întrucât reuniunea are loc la institut, nu la sediul oficial al administrației Trump.

Participarea României, chiar și în calitate de observator, oferă oportunitatea de a urmări și influența indirect deciziile și inițiativele Consiliului pentru Pace, precum și de a dezvolta perspective de cooperare economică și diplomatică cu partenerii internaționali prezenți.