Jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea au analizat în podcastul publicat pe canalul de YouTube „HAI România!” și incidentul cu avioanele elvețiene care l-au însoțit pe Nicușor Dan. Jurnaliștii au subliniat că incidentul a fost, în esență, un gest de curtoazie al armatei elvețiene, doar că, în România, a fost transformat într-o problemă de stat.

Dan Andronic a explicat că astfel de situații sunt deseori polarizate în România, iar Mirel Curea a subliniat că autoritățile elvețiene au reacționat elegant și politicos în comunicarea oficială, respectând procedurile standard pentru avioanele militare.

„Celebrul incident cu avioanele elvețiene care l-au însoțit pe președintele României, Nicușor Dan. Odiseea cu drepturile la replică ale președenției, lămuririle date de armata elvețiană. Cred că elvețienii ăia s-au crucit când au văzut câte solicitări primesc pentru nimic. E ra zic pentru rahat, dar nu e un rahat totuși. E pentru nimic. Ei au făcut acolo… A fost un gest de curtoazie și noi am transformat toată povestea asta într-o problemă de stat. Dar nu numai că am transformat într-o problemă de stat… La noi așa este, lucrurile se împart întotdeauna ca în Vechiul Testament, în două. Vine unul cu toiagul, dă cu toiagul și se desparte marea”, a spus Dan Andronic.

Un rol important în clarificarea incidentului l-a avut ziaristul Patrick Andre de Hillerin, care și-a exprimat îndoielile și a contactat purtătorul de cuvânt al Aviației Militare Elvețiene pentru clarificări. Răspunsul oficial a confirmat că totul se încadrează în procedurile standard. Cu toate acestea, s-au creat tensiuni în mass-media, iar unii l-au criticat pe ziarist, în ciuda dovezilor.

„În primul rând, elvețienii au fost eleganți în comunicat. Ei au dat un comunicat foarte politicos. Domnule, ei ar fi putut să spună, iar chestia asta o știu de la un pilot militar, ei ar fi putut să spună clar, domnule, nu vă supărați pe mine. Spartanul e un avion militar. Trebuia să vedem ce e cu el. Un avion militar, domnule. Trebuiau să fie și siguri. E o procedură standard, după cum a explicat și purtătorul de cuvânt. Bun, că Nicușor Dan s-a bucurat și că a sărit în sus și a țopăit de bucurie, e treaba lui, ăsta e nivelul lui. Foarte bine, să fie sănătos și foarte important e să n-aibă de hotărât chestii foarte importante. (…) Noi am mai avut d-ăștia sub diferite forme pe la Cotroceni. Foarte important e să nu aibă probleme complicate, complexe și de mare impact pentru populații pe care să le decidă. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu în fiecare zi sau cât se poate de des. Domnule Patrick Andre de Hillerin a făcut o chestie foarte profesionistă. Adică ce a făcut? Și-a exprimat îndoielile. Au început înjurăturile din tabăra deontologo-tefelistă, iar omul i-a scris purtătorului de cuvânt al Aviației Militare Elvețiene. Ăia au răspuns, după cum bine știm, au spus e o procedură standard, cutare, cutare. Bun. A ieșit Nicușor Dan. Nu-i adevărat. Fake news. De ce? El s-a simțit făcut de rahat, iar eu am bănuiala că l-a și împins cineva. Sunt unii care îl împing. (…) Îl apropie de buza etajului 11 niște șmecheri din jurul lui”, a spus Mirel Curea.

Mirel Curea a subliniat că o parte a presei și-a menținut atitudinea critică față de rolul lui Patrick, considerându-l pe acesta vinovat că a pus întrebări incomode, în ciuda evidențelor prezentate de armata elvețiană.

„Au sărit pe Patrick. Patrick foarte bine a făcut i-a scris ăluia, l-a întrebat, ăla i-a răspuns, după care toate ziarele s-au sesizat și eu zic ori minte Patrick, ori haideți să obținem și noi un răspuns să vedem ce a fost. Răspunsurile toate au fost la fel. Eu cred că s-a crucit omul ăla, vorba ta, purtătorul ăla de cuvânt. (…) O parte dintre ei, în ciuda evidenței, au ajuns la concluzia că ce nenorocit e Patrick Andre de Hillerin că a aflat adevărul îndoindu-se de ce spune președintele”, a mai spus Curea.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.