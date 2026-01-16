Președintele american Donald Trump continuă să insiste pe ideea preluării controlului asupra Groenlandei și a avertizat că Statele Unite ar putea impune taxe vamale țărilor care nu susțin acest demers, conform relatărilor AFP.

Liderul de la Casa Albă a argumentat că Groenlanda este esențială pentru securitatea națională a SUA și a explicat că, în cazul în care alte state nu vor „juca corect” în această privință, Washingtonul va lua măsuri economice împotriva lor.

„S-ar putea să impun taxe vamale ţărilor care nu joacă corect în ceea ce priveşte Groenlanda, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională”, a afirmat Trump.

Ofensiva americană vine în contextul în care Danemarca, aflată într-un „dezacord fundamental” cu Washingtonul, a trimis o misiune militară europeană în Groenlanda, pentru a-și consolida prezența pe insulă.

Trump a afirmat că desfășurarea trupelor europene nu afectează obiectivul său privind insula, menționând că prezența militară americană existentă, stabilită încă din perioada Războiului Rece, nu mai este considerată suficientă.

Guvernul danez, aliat tradițional al Statelor Unite în cadrul NATO, a precizat că va întări prezența militară pe Groenlanda, atât ca răspuns la criticile americane legate de angajamentul său față de insula arctică, cât și ca reacție la dorința președintelui american de a o anexa.

Două avioane daneze de transport de trupe au aterizat miercuri pe teritoriu, în timp ce mai multe țări europene – Franța, Suedia, Germania, Norvegia, Țările de Jos, Finlanda și Regatul Unit – au anunțat trimiterea de personal militar pentru o misiune de recunoaștere integrată în exercițiul „Arctic Endurance” organizat de Danemarca împreună cu aliații NATO.

Anturajul ministrului francez de Finanțe Roland Lescure a indicat că acesta l-a avertizat pe omologul său american, Scott Bessent, că orice încercare de a cuceri Groenlanda ar reprezenta o „depășire a limitei” și ar putea pune în pericol relațiile economice dintre Europa și Statele Unite.

Deși atât guvernul local groenlandez, cât și cel danez au reiterat că insula nu este de vânzare, Trump nu a exclus posibilitatea preluării acesteia prin forță.

Conform unei analize citate de NBC, o eventuală achiziție a Groenlandei ar putea costa până la 700 de miliarde de dolari.

În paralel, vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio i-au primit pe ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen și pe omologul său groenlandez Vivian Motzfeldt la Casa Albă.

Cei patru au convenit crearea unui grup de lucru menit să abordeze „dezacordurile” cu Washingtonul, însă oficialii de la Casa Albă au precizat că discuțiile vor continua în contextul unei posibile achiziții a Groenlandei de către SUA.