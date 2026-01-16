Administrația americană a reacționat oficial la anunțurile privind prezența militară europeană în Groenlanda, subliniind că acestea nu schimbă abordarea Washingtonului. Donald Trump, președintele Statelor Unite, își păstrează poziția exprimată anterior în legătură cu intenția de a prelua controlul asupra insulei arctice, considerată de Casa Albă un punct strategic major.

Mai multe state europene au confirmat desfășurări de trupe în zonă, în cadrul unor exerciții militare planificate, menite să consolideze securitatea regională. Reprezentanții administrației americane susțin însă că aceste mișcări nu afectează procesul decizional de la Washington și nu determină o reevaluare a obiectivelor asumate de președinte.

Poziția a fost exprimată public de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a insistat asupra faptului că strategia SUA rămâne aceeași. În contextul întrebărilor legate de rolul Europei în Arctica, mesajul transmis a fost unul de continuitate și fermitate politică.

„Nu cred că trupele europene influențează procesul decizional al președintelui sau îi afectează în vreun fel obiectivul de a achiziționa Groenlanda”, a declarat Karoline Leavitt.

Donald Trump a explicat public că interesul său pentru Groenlanda este legat direct de securitatea națională a SUA și de dezvoltarea sistemului antirachetă cunoscut sub numele de „Domul de Aur”. Proiectul, aflat într-o fază incipientă, este prezentat de administrație drept un element central al apărării americane în fața amenințărilor externe.

Președintele a susținut că deținerea Groenlandei ar fi esențială pentru acest sistem, argumentând că poziționarea geografică a insulei ar oferi avantaje strategice. Totuși, experți citați de Politico atrag atenția că Statele Unite au deja acces extins în Groenlanda și nu ar avea nevoie de preluarea teritoriului pentru a-și atinge obiectivele militare.

„Modul corect în care SUA ar trebui să colaboreze cu un aliat pentru a îmbunătăți apărarea teritoriului național – fie prin radare suplimentare, antene de comunicații sau chiar site-uri de interceptare – este să colaboreze cu acel aliat. Dacă întărirea apărării teritoriului național este obiectivul real, această administrație a avut un început cu adevărat teribil”, a declarat un fost oficial al apărării.

Planul „Domul de Aur” presupune investiții estimate la 175 de miliarde de dolari pe o perioadă de trei ani, deși administrația a oferit puține detalii despre finanțare. Proiectul este conceput pentru a intercepta rachete îndreptate spre SUA, folosind o combinație de sisteme terestre și spațiale.

Donald Trump a reluat recent argumentele sale într-o postare publică.

„Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul securității naționale. Este vital pentru „Domul de Aur” pe care îl construim”, a declarat el.

Analiștii din domeniul apărării subliniază că SUA beneficiază deja de acorduri solide cu Danemarca, care permit utilizarea bazei spațiale Pituffik, un punct-cheie pentru supravegherea Arcticii. Deși baza nu găzduiește interceptori, ea oferă acces strategic și ar putea fi extinsă prin cooperare bilaterală.

Specialiștii consideră că amplasarea de interceptori ar putea fi realizată și în alte locații aflate sub control american, precum Fort Drum din statul New York sau alte baze din America de Nord. Aceste opțiuni nu ar presupune riscuri politice majore și nici tensiuni în interiorul NATO.

Todd Harrison, cercetător la American Enterprise Institute, a explicat că Groenlanda face parte de decenii din rețeaua de apărare americană.

„Avem deja acces nelimitat la ceea ce avem nevoie pentru „Domul de Aur” în Groenlanda, dar președintele vorbește de parcă nu ar fi conștient de acest lucru. Declarațiile sale despre Groenlanda sunt rupte de realitate”, a spus el.

În plus, arhitectura planificată a sistemului antirachetă pune accent pe interceptori spațiali, ceea ce ar reduce importanța extinderii infrastructurii terestre. Potrivit unor foști oficiali ai apărării, această abordare diminuează argumentul privind necesitatea achiziționării de noi teritorii.

Un element central în reapariția subiectului Groenlandei îl reprezintă influența miliardarului Ronald Lauder, prieten apropiat al lui Donald Trump de mai multe decenii. Potrivit relatărilor, Lauder i-a sugerat președintelui ideea achiziționării insulei încă din timpul primului mandat.

John Bolton, fost consilier pentru securitate națională, a descris modul în care propunerea a ajuns la Casa Albă.

„Trump m-a chemat la Biroul Oval. El a spus că un om de afaceri important tocmai sugerase ca SUA să cumpere Groenlanda”, a declarat el.

Ulterior, Lauder ar fi discutat direct cu oficiali americani despre creșterea influenței SUA în teritoriu, în paralel cu investiții comerciale semnificative. Acestea includ proiecte legate de exportul de apă de izvor de lux și de dezvoltarea energiei hidroelectrice.

Pe măsură ce Donald Trump și-a intensificat discursul privind Groenlanda, investițiile lui Lauder în zonă au atras atenția presei și au generat suspiciuni legate de posibile conflicte de interese.

„Ideea lui Trump pentru Groenlanda nu a fost niciodată absurdă – a fost strategică. Sub gheața și rocile sale se află o comoară de elemente din pământuri rare esențiale pentru inteligența artificială, armament avansat și tehnologie modernă. Pe măsură ce gheața se retrage, apar noi rute maritime, care remodelează comerțul și securitatea globală”a declarat Lauder în New York Post.

Pe fondul înăspririi discursului lui Donald Trump privind posibilitatea preluării Groenlandei, Ronald Lauder și-a extins prezența economică în regiune, prin achiziții de companii locale. În același timp, miliardarul este asociat unui consorțiu interesat de exploatarea mineralelor din Ucraina, un subiect invocat de Trump în discuțiile cu președintele Volodimir Zelenski, în contextul garanțiilor de securitate pentru Kiev.

Lauder a relatat că relația sa cu Trump datează din anii 1960, perioadă în care cei doi au urmat aceeași școală de afaceri. După ce s-a implicat în conducerea imperiului de cosmetice al familiei, Lauder a avut și o carieră diplomatică, fiind numit ambasador al Statelor Unite în Austria, înainte de a intra în politică internă, unde a candidat fără succes la funcția de primar al orașului New York, în 1989.

După victoria lui Trump în alegerile prezidențiale din 2016, Lauder a sprijinit financiar noua administrație, donând 100.000 de dolari comitetului de strângere de fonduri Trump Victory. În 2018, într-un moment în care starea de sănătate a președintelui era intens discutată public, Lauder l-a descris pe Trump drept „un om cu o perspicacitate și o inteligență incredibile”.

Tot în acel an, Lauder a afirmat că îl consiliază pe Donald Trump în gestionarea „unor dintre cele mai complexe provocări diplomatice imaginabile”, afirmație care sugerează implicarea sa în teme sensibile de politică externă. La scurt timp după aceste declarații, Wall Street Journal a relatat, în anul următor, despre interesul manifestat de Trump pentru Groenlanda, aducând subiectul în prim-planul dezbaterii internaționale.

Declarațiile lui Donald Trump au provocat reacții ferme la Copenhaga, liderii Danemarcei avertizând că orice acțiune militară între state membre NATO ar pune în pericol alianța. În ciuda acestor avertismente, președintele SUA a transmis public că rămâne hotărât.

„Vom face ceva cu Groenlanda”, a spus el recent, „fie pe calea bună, fie pe calea mai dificilă”.

În paralel, relațiile dintre politică, finanțare și interese economice continuă să fie analizate atent, inclusiv în contextul implicării apropiaților lui Trump în campanii globale de strângere de fonduri. Casa Albă respinge însă orice acuzație, prin declarații oficiale care neagă existența unor conflicte de interese.