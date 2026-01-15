Statele Unite ar putea fi nevoite să cheltuiască până la 700 de miliarde de dolari dacă președintele Donald Trump ar reuși să îndeplinească obiectivul de a achiziționa Groenlanda, potrivit unor estimări realizate de experți și foști oficiali americani.

Suma, citată de NBC News, depășește jumătate din bugetul anual al Departamentului Apărării și reflectă prioritățile de securitate națională ale administrației Trump.

Groenlanda, teritoriu semiautonom al Regatului Danemarcei cu o suprafață de aproximativ 2,1 milioane de kilometri pătrați, este considerată strategică pentru Arctica, oferind un tampon împotriva principalilor adversari ai Statelor Unite.

Potrivit surselor, estimarea costurilor a fost realizată de persoane familiarizate cu planurile administrației, care analizează modalitățile prin care insula ar putea fi dobândită, fie prin cumpărare, fie printr-un alt tip de acord.

Autoritățile daneze și cele din Groenlanda au respins însă ferm ideea vânzării insulei. Oficialii au declarat că insula nu este de vânzare și au respins afirmațiile lui Trump privind posibilitatea ca Statele Unite să obțină Groenlanda „într-un fel sau altul”.

În ciuda acestui refuz, un oficial de rang înalt de la Casa Albă a precizat că secretarul de stat Marco Rubio a fost însărcinat să elaboreze o propunere de achiziție, considerată de administrație drept o „prioritate ridicată”.

Miercuri, Rubio și vicepreședintele JD Vance au avut programată la Washington o întâlnire cu reprezentanți din Danemarca și Groenlanda pentru a discuta intențiile administrației și potențialele opțiuni de cooperare.

Această întâlnire urmează unor discuții preliminare purtate săptămâna trecută între reprezentanți ai Danemarcei, Groenlandei și Consiliului Național de Securitate al Casei Albe.

În timp ce unele voci din administrația Trump au sugerat posibilitatea unei intervenții militare pentru preluarea insulei, alți oficiali și aliați ai Casei Albe consideră mai realistă o achiziție financiară sau încheierea unui acord de asociere liberă.

Aceasta din urmă ar presupune asistență financiară din partea Statelor Unite în schimbul unei prezențe de securitate pe insulă, similar cu acordurile existente în prezent cu Insulele Marshall, Micronezia și Palau.

Donald Trump a explicat că intenționează să dobândească Groenlanda pentru a deține drepturi depline asupra teritoriului, comparând situația cu diferența dintre a deține și a închiria o proprietate.

O eventuală achiziție ar transforma Groenlanda într-un teritoriu american asemănător cu Guam, Samoa Americană sau Puerto Rico, consolidând astfel prezența strategică a SUA în Arctica.

Estimările privind costul unei achiziții variază între 500 și 700 de miliarde de dolari, însă soluțiile alternative, precum acordurile de securitate sau asocierea liberă, ar putea fi mai puțin costisitoare și mai ușor de negociat în raport cu autoritățile daneze și groenlandeze.