Donald Trump a acceptat să păstreze Premiul Nobel pentru Pace aparținând liderei opoziției venezuelene María Corina Machado, gest realizat în cadrul unei întâlniri desfășurate joi la Casa Albă, potrivit unui oficial american citat de CNN. Evenimentul a fost prezentat de administrație drept unul cu valoare simbolică, fără implicații juridice asupra statutului premiului.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Donald Trump a descris întâlnirea ca fiind una cu încărcătură politică și personală, subliniind semnificația gestului făcut de lidera opoziției din Venezuela.

„A fost o mare onoare să o întâlnesc astăzi pe María Corina Machado, din Venezuela. María mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Un gest minunat de respect reciproc”, a scris președintele SUA.

Potrivit unei surse familiarizate cu subiectul, Machado a lăsat efectiv medalia la Casa Albă, iar aceasta se află în prezent în posesia lui Donald Trump. Gestul nu modifică însă statutul oficial al distincției, întrucât regulile Comitetului Nobel sunt clare în privința imposibilității transferării titlului de laureat.

Comitetul care acordă Premiul Nobel pentru Pace a reiterat public această poziție, subliniind diferența dintre obiectul fizic și recunoașterea formală.

„O medalie poate schimba proprietarul, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate”, a transmis instituția într-o postare pe platforma X.

Donald Trump a declarat în repetate rânduri, de-a lungul timpului, că își dorește această distincție, considerând-o o recunoaștere a rolului său în politica externă.

Donald Trump a anunțat vineri formarea unui „Consiliu al păcii” pentru Gaza, parte a etapei a doua a unui plan susținut de Statele Unite pentru încheierea conflictului din teritoriu. Declarația a fost făcută tot pe Truth Social, unde președintele SUA a precizat că membrii consiliului vor fi anunțați „în curând”.

Președintele american a prezentat noua structură drept un organism cu rol central în arhitectura de securitate și administrare a Fâșiei Gaza după război. Donald Trump a susținut că acesta va fi „cel mai mare și mai prestigios consiliu format vreodată, oriunde și oricând”. Conform informațiilor disponibile, consiliul va supraveghea activitatea unui comitet tehnocratic palestinian format din 15 membri, responsabil de gestionarea administrativă a Gazei în perioada post-conflict.

Planul prevede și desfășurarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare, care să asigure securitatea în teritoriu și să instruiască unități palestiniene de poliție selectate. Donald Trump urmează să prezideze personal acest consiliu, într-un efort de a menține un control direct asupra implementării planului.

Într-un mesaj amplu, președintele SUA a detaliat condițiile legate de securitate și de relația cu Hamas.

„Cu sprijinul Egiptului, Turciei și Qatarului, vom asigura un Acord cuprinzător de demilitarizare cu Hamas, care include predarea tuturor armelor și distrugerea tuturor tunelurilor. Hamas trebuie să respecte angajamentele sale, inclusiv returnarea ultimului corp către Israel, și să procedeze fără întârziere la demilitarizarea completă. (…) Poporul din Gaza a suferit suficient de mult. Momentul este ACUM”, a afirmat Donald Trump.

Reacția Hamas a venit prin liderul său, Bassem Naim, care a transmis că responsabilitatea următorului pas revine actorilor internaționali.

„Mingea este în terenul mediatorilor, al garantului american și al comunității internaționale”, a declarat acesta, potrivit AFP.

Administrația Trump a anunțat joi că Iranul ar fi renunțat la planurile de a executa 800 de manifestanți, în urma avertismentelor ferme transmise de președintele american. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un briefing de presă.

Oficialul american a subliniat că Statele Unite își mențin poziția de forță în relația cu Teheranul.

„Preşedintele înţelege astăzi că 800 de execuţii care erau programate şi urmau să aibă loc ieri (miercuri) au fost suspendate. Toate opţiunile rămân pe masă pentru preşedinte”, a declarat Karoline Leavitt, reamintind avertismentele lui Donald Trump privind „consecinţele grave” în cazul continuării represiunii.

Purtătoarea de cuvânt a confirmat și o convorbire între Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, în contextul informațiilor potrivit cărora liderul de la Ierusalim i-ar fi cerut președintelui american să nu intervină militar în Iran.

De la declanșarea protestelor, pe 28 decembrie, Donald Trump a amenințat în mod repetat cu o intervenție împotriva Teheranului. Miercuri, el a afirmat că a fost informat „de surse foarte importante” că „uciderile au încetat” și că execuțiile planificate „nu vor avea loc”.

Contextul rămâne tensionat, în condițiile în care organizațiile pentru drepturile omului vorbesc despre una dintre cele mai severe represiuni din Iran de la proclamarea Republicii Islamice, în 1979. Potrivit ONG-ului Iran Human Rights, cel puțin 1.500 de persoane condamnate la moarte au fost executate în 2025, acesta fiind cel mai ridicat bilanț anual înregistrat de organizație în ultimii 35 de ani.