Traian Băsescu consideră că obiectivele reale ale lui Donald Trump în raport cu anumite state nu coincid cu explicațiile oferite public și că acestea ar avea legătură, în principal, cu accesul la resurse strategice.

În opinia fostului președinte, interesul SUA pentru Venezuela ar fi determinat de rezervele importante de petrol ale acestei țări, nu de lupta împotriva traficului de droguri, așa cum s-a susținut oficial. El subliniază că principalii furnizori de droguri pentru piața americană sunt alte state, precum Mexicul și Columbia, nu Venezuela. În acest context, fostul șef al statului afirmă că Venezuela ar fi ajuns sub control american din motive economice și energetice.

De asemenea, Băsescu vede o logică similară în ceea ce privește interesul manifestat de Donald Trump față de Groenlanda. Potrivit acestuia, miza nu ar fi securitatea Statelor Unite, ci resursele rare de care dispune teritoriul.

„La fel ca și în Venezuela, totul s-a întâmplat datorită rezervelor de țiței pe care le are Venezuela și nicidecum pentru traficul de droguri. Nu Venezuela este cel mai mare furnizor de droguri pe piața Statelor Unite, ci Mexicul, Columbia. Deci Venezuela a fost capturată, pusă sub control american pentru țiței, iar Groenlanda pentru pământurile rare. Povestea cu securitatea Statelor Unite este, să fiu scuzat că spun așa ceva despre un președinte al Statelor Unite, e o minciună”, a conchis Băsescu.

Fostul președinte atrage atenția asupra faptului că, în urma discuțiilor purtate în Statele Unite de premierul Danemarcei și premierul Groenlandei, situația a rămas neschimbată, iar dorința exprimată de Donald Trump de a obține Groenlanda fără obligații a rămas fermă, lucru pe care Băsescu îl consideră problematic.

Traian Băsescu a făcut o paralelă între Donald Trump și Vladimir Putin în ceea ce privește raportarea la dreptul internațional, afirmând că nu vede diferențe de fond în acest sens, cu excepția faptului că liderul rus este considerat criminal de război.

„Președintele Trump trebuie să se gândească bine ce fel de lume lasă în urma lui, că-l avem pe dânsul care spune că nu-i pasă de dreptul internațional și-l avem pe Putin, căruia nici lui nu-i pasă de dreptul internațional. Aproape că avem a ne pune întrebarea care-i deosebirea între ei. Sigur, avem marea deosebire că unul e criminal de război. Adică Putin este un criminal. Trump n-a ajuns la această definiție”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

O altă temă care îl preocupă pe fostul președinte este lipsa de reacție a Organizației Națiunilor Unite. Traian Băsescu susține că, de luni bune, Consiliul de Securitate nu a mai adoptat decizii clare în legătură cu situații sensibile, precum cele din Venezuela, Groenlanda sau Canada, stat despre care Donald Trump a vorbit în repetate rânduri în termeni de anexare.

În opinia sa, această lipsă de reacție ridică semne serioase de întrebare asupra funcționării mecanismelor internaționale de securitate.