Apa va fi furnizată după program în mai multe localități. Compania de Apă: Sistemul nu mai suportă creșterile de consum

Compania de Apă Buzău introduce, începând de luni, 17 august, un program special pentru furnizarea apei potabile în mai multe localități de pe Valea Slănicului. Măsura vine după creșterea puternică a consumului pe fondul temperaturilor foarte ridicate. Operatorul avertizează că sistemul nu mai poate susține nivelul actual al cererii și le cere locuitorilor să folosească apa din rețeaua publică exclusiv pentru necesitățile esențiale.

Temperaturile ridicate și consumul foarte mare din ultima perioadă determină introducerea unor restricții în alimentarea cu apă în județul Buzău. Compania de Apă a stabilit intervale diferite de furnizare în funcție de rezervoarele la care sunt arondate localitățile.

Prima etapă începe luni, la ora 08:00, și se încheie miercuri, la ora 20:00. În acest interval vor primi apă localitățile alimentate prin rezervoarele Sârbești, Podul Muncii și Sărulești.

Ulterior, alimentarea va fi direcționată către alte localități, începând de vineri, ora 08:00, și până duminică, la ora 20:00.

Operatorul precizează că, cel puțin pentru această săptămână, acesta este programul pe care infrastructura existentă îl poate susține în condițiile consumului actual.

Compania de Apă Buzău a prezentat programul complet și localitățile vizate de prima perioadă de furnizare.

„Astfel, programul de furnizare a apei (…) va fi următorul: de luni, de la ora 08.00 până miercuri, ora 20.00, se va furniza apă în localităţile Sârbeşti, Bodineşti, Vintilă Vodă (parţial) arondate Rezervorului Sârbeşti, Niculeşti, Podul Muncii (parţial), Petrăcheşti, arondate Rezervorului Podul Muncii, Săruleşti, Goicelu, Cărătnăul de Jos, Valea Stânei, Vintilă Vodă (parţial), arondate Rezervorului Săruleşti. De vineri, de la ora 08:00 până duminică, la ora 20:00, se va furniza apă în localităţile Podul Muncii (parţial), Dogari, Gura Dimienii, arondate Rezervorului Jieni, Mărgăriţi, Beceni, Valea Părului, Cărpiniştea, Izvoru Dulce şi Fulga, arondate Rezervorului Arbănaşi”, a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, Compania de Apă Buzău.

Astfel, în prima parte a săptămânii sunt vizate Sârbești, Bodinești și o parte din Vintilă Vodă, localități arondate Rezervorului Sârbești.

Prin Rezervorul Podul Muncii vor fi alimentate Niculești, o parte din Podul Muncii și Petrăchești.

Tot de luni dimineață până miercuri seara vor primi apă localitățile Sărulești, Goicelu, Cărătnăul de Jos, Valea Stânei și o parte din Vintilă Vodă, arondate Rezervorului Sărulești.

A doua perioadă de furnizare începe vineri, la ora 08:00, și se încheie duminică, la ora 20:00.

În această etapă vor fi alimentate o parte din localitatea Podul Muncii, precum și Dogari și Gura Dimienii, arondate Rezervorului Jieni.

Prin Rezervorul Arbănași vor primi apă Mărgăriți, Beceni, Valea Părului, Cărpiniștea, Izvoru Dulce și Fulga.

Programul presupune, astfel, alternarea alimentării diferitelor zone în încercarea de a menține funcțional sistemul și de a permite refacerea rezervelor.

Decizia vine după ce operatorul le-a cerut deja consumatorilor să reducă utilizarea apei din rețeaua publică. Rezultatul a fost însă contrar celui așteptat, potrivit conducerii companiei.

Directorul Companiei de Apă Buzău, Simona Săvulescu, susține că nivelul consumului a crescut foarte mult, iar infrastructura nu mai poate face față solicitării.

„Acesta este programul pe care îl putem furniza, cel puţin săptămâna aceasta. Sperăm să fie doar săptămâna aceasta, pentru că aceste consumuri au crescut extraordinar de mult. Apelul nostru la reducere de consumuri a condus la creştere de consumuri. Efectiv sistemul nu mai suportă aceste creşteri de consumuri nejustificate”, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Companiei de Apă Buzău, Simona Săvulescu.

Restricțiile sunt anunțate, așadar, ca o măsură necesară pentru gestionarea unei cereri care depășește capacitatea sistemului în actualele condiții.

Înainte de introducerea programului, operatorul transmisese mai multe recomandări pentru reducerea consumului neesențial. Compania a cerut populației să acorde prioritate utilizării apei pentru consumul casnic și să limiteze activitățile care presupun cantități mari de apă.

Potrivit conducerii operatorului, solicitarea nu a produs efectul dorit. Dimpotrivă, consumul a continuat să crească, ajungând la un nivel pe care sistemul nu îl mai poate susține fără introducerea unui program de distribuție.

Situația este pusă în contextul temperaturilor foarte ridicate, perioade în care cererea de apă crește considerabil, inclusiv pentru activități care nu au legătură cu necesitățile casnice imediate.

Compania de Apă Buzău le solicită locuitorilor de pe Valea Slănicului să renunțe temporar la mai multe activități care generează un consum ridicat.

Printre recomandările operatorului se numără evitarea folosirii apei potabile pentru udarea grădinilor, peluzelor și a altor spații verzi.

De asemenea, populația este îndemnată să nu folosească apa din rețeaua publică pentru umplerea piscinelor sau a bazinelor.

Spălarea mașinilor, curților și aleilor cu apă potabilă este o altă activitate pe care compania recomandă să fie evitată în această perioadă.

O altă recomandare vizează instalațiile din gospodării. Abonații sunt sfătuiți să verifice dacă există robinete defecte, conducte deteriorate sau alte probleme care pot provoca pierderi permanente de apă.

Chiar și pierderile aparent reduse pot contribui la creșterea consumului atunci când sunt cumulate la nivelul unui număr mare de gospodării.

Operatorul recomandă identificarea și remedierea cât mai rapidă a acestor probleme, precum și utilizarea moderată a apei pe durata perioadelor cu temperaturi foarte ridicate.

Pentru moment, programul anunțat este valabil pentru săptămâna care începe luni, 17 august. Conducerea Companiei de Apă Buzău speră ca măsura să nu fie necesară pentru o perioadă mai lungă.

Evoluția va depinde însă de consumul înregistrat în zilele următoare și de presiunea exercitată asupra sistemului de alimentare.

Reducerea utilizării apei pentru activități precum udarea grădinilor, umplerea piscinelor sau spălarea mașinilor ar putea contribui la revenirea la un regim normal de furnizare.

Până atunci, locuitorii localităților afectate trebuie să țină cont de intervalele stabilite pentru fiecare zonă și să își adapteze consumul la programul anunțat de operator.