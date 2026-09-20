Se oprește apa rece în București. Zonele afectate în perioada 23–25 septembrie

Mai multe zone din București vor avea alimentarea cu apă rece întreruptă temporar în zilele de 23, 24 și 25 septembrie 2026. Lucrările programate la rețeaua de alimentare afectează adrese din sectoarele 1, 2, 5 și 6, iar unele opriri vor dura câteva ore, în timp ce altele se vor întinde pe parcursul nopții.

Pe 23 septembrie, locuitorii din mai multe puncte ale Capitalei trebuie să țină cont de lucrările programate la rețeaua de apă.

În Sectorul 2, pe Șoseaua Pantelimon, alimentarea cu apă rece va fi întreruptă între orele 00:30 și 03:00.

În același interval, 00:30–03:00, vor fi afectați și consumatorii de pe Bulevardul Libertății, din Sectorul 5.

O situație diferită este în Sectorul 1. Pe Șoseaua București-Ploiești și Strada Elena Văcărescu este în desfășurare o întrerupere începută pe 9 septembrie, la ora 09:00. Termenul anunțat pentru încheierea acesteia este 23 septembrie, ora 23:00.

Mai multe intervenții sunt programate pentru joi, 24 septembrie.

Pe Strada Știrbei Vodă din Sectorul 1 și pe Aleea Avrig din Sectorul 2, apa rece va fi oprită între 00:30 și 03:00.

În Sectorul 2, pe Șoseaua Gherase, întreruperea va avea loc în timpul zilei, între orele 10:00 și 17:00.

Tot în această parte a Capitalei este programată una dintre cele mai extinse opriri. Din 24 septembrie, ora 22:00, și până pe 25 septembrie, ora 06:00, vor fi afectate următoarele artere:

Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Moisil C. Grigore, Strada Pârgarilor, Intrarea Pârgarilor, Strada Județului, Strada Soltuzului, Strada Ghiculeasa Maria, Strada Banul Dumitrache, Strada Turnătorilor, Strada Sfânta Treime, Bulevardul Ghica Tei, Strada Sfânta Ana, Strada Ispravnicului, Strada Sfântul Niceta, Strada Scheiul de Sus, Strada Scheiul de Jos, Strada Valea Nucului, Strada Dorin Pavel, Intrarea Scheiului, Strada Alexandru Cel Bun, Strada Dumitrana, Strada Mateescu Cristea, Intrarea Debarcaderului, Intrarea Pontonului, Strada Berechet și Strada Oteșani.

O altă intervenție începe pe 24 septembrie, la ora 23:00, și se încheie pe 25 septembrie, la ora 05:00. Sunt vizate Strada Oradea, Strada Trei Scaune, Strada Odorhei, Strada Deva, Șoseaua Gherase și Strada Doamna Ghica.

Pe 25 septembrie, între orele 00:30 și 03:00, alimentarea cu apă rece va fi întreruptă pe Strada Dinu Vintilă din Sectorul 2.

În același interval este programată o oprire și pe Strada Lujerului din Sectorul 6.

Întreruperile Apa Nova sunt programate pentru realizarea unor lucrări de modernizare și intervenție la rețeaua de alimentare cu apă. Locuitorii din zonele vizate trebuie să țină cont de intervalele anunțate și să își asigure, dacă este necesar, o rezervă de apă pentru perioada în care furnizarea este suspendată.