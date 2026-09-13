Vremea se schimbă brusc. Averse, grindină și rafale de până la 60 km/h. Zonele afectate de vremea rea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă duminică, între orele 10.00 și 23.00. Sunt prognozate averse în general moderate cantitativ, perioade de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului.

Meteorologii anunță o zi de duminică marcată de ploi și perioade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării. Aversele vor începe în Dobrogea, apoi se vor extinde în Muntenia, la munte și, izolat, în Oltenia. Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și grindină.

În special în prima parte a zilei, în Dobrogea vor fi averse care vor avea, în general, caracter moderat. Cantitățile de apă vor ajunge local la 15…20 l/mp și, izolat, vor depăși 30 l/mp.

După-amiaza, seara și la începutul nopții, instabilitatea atmosferică se va manifesta local în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia. Fenomenele vor include averse, descărcări electrice pe alocuri, grindină de mici dimensiuni și vijelii.

Potrivit meteorologilor, grindina va avea, izolat, dimensiuni de 1…2 cm. În timpul vijeliilor, vitezele vântului vor fi, în general, de 40…60 km/h.

În intervale scurte de timp, de aproximativ 1…3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15…25 l/mp. Fenomenele vor avea caracter local, cu manifestări diferite de la o zonă la alta.

Vântul va prezenta intensificări temporare în sudul Banatului, în vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură. Intensificările vor fi de scurtă durată și vor fi asociate averselor.

În aceste zone, vitezele vântului vor fi, în general, de 40…50 km/h. Evoluția fenomenelor este inclusă în intervalul de valabilitate al informării emise de ANM, respectiv duminică, între orele 10.00 și 23.00.

În București, vremea se va răci, iar temperatura maximă prognozată va fi de 21…22 de grade. Cerul va fi temporar noros, iar spre seară și în prima parte a nopții sunt așteptate averse.

Cantitățile de apă estimate pentru Capitală vor fi, în general, de 3…5 l/mp. Meteorologii nu exclud posibilitatea producerii unor descărcări electrice în timpul ploilor.

Vântul va sufla slab și moderat în București. Ploile sunt prognozate în special pentru intervalul de seară și prima parte a nopții, în timp ce răcirea vremii se va resimți pe parcursul zilei.