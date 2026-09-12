ANM a emis o nouă informare meteorologică. Vânt puternic și ploi în mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informare meteorologică pentru perioada 11 septembrie, ora 12, până pe 13 septembrie, ora 22. Meteorologii anunță intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă în mai multe zone ale țării.

Potrivit informării, fenomenele meteorologice vizate se vor manifesta diferit de la o regiune la alta, iar evoluția acestora va cuprinde mai multe etape pe parcursul celor trei zile.

Pentru ziua de vineri, 11 septembrie, sunt prognozate intensificări ale vântului în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului. La rafală, vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.

Meteorologii avertizează și asupra unei schimbări a condițiilor atmosferice, cu apariția instabilității în mai multe regiuni ale țării, fenomen care se va extinde treptat pe parcursul intervalului anunțat.

Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri, 11 septembrie, precum și în noaptea de vineri spre sâmbătă, 11/12 septembrie, în vestul, nordul și centrul țării.

În aceste regiuni sunt prognozate averse care pot avea caracter torențial, însoțite de descărcări electrice. Izolat, meteorologii estimează și posibilitatea apariției grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 2 centimetri.

Instabilitatea atmosferică va fi asociată și cu vijelii, iar vitezele vântului în timpul acestor fenomene pot ajunge la 50-60 km/h. Manifestările vor apărea într-un interval în care condițiile meteorologice se vor schimba de la o regiune la alta.

Cantitățile de apă vor putea fi semnificative în intervale scurte de timp. Potrivit ANM, în perioade de 1-3 ore sau prin acumulare, acestea vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

Pentru zilele de sâmbătă, 12 septembrie, și duminică, 13 septembrie, instabilitatea atmosferică este prognozată în sudul, estul și centrul țării.

Aversele pot avea din nou caracter torențial și pot fi însoțite de descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni și vijelii. În timpul episoadelor de vreme instabilă, vântul poate atinge viteze de 50-60 km/h.

Și în această etapă sunt posibile acumulări importante de apă. Cantitățile prognozate se pot situa între 15 și 25 de litri pe metru pătrat în intervale de 1-3 ore sau prin acumulare, iar local pot fi depășite valorile de 30-40 de litri pe metru pătrat.

Informarea meteorologică este valabilă până duminică, 13 septembrie, la ora 22. Fenomenele urmărite de meteorologi sunt intensificările vântului, instabilitatea atmosferică și cantitățile însemnate de apă.

Administrația Națională de Meteorologie precizează că evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice vor fi urmărite pe durata perioadei de valabilitate a informării. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.