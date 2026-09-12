Explozie și incendiu la un depozit de arme din Bulgaria. Este al doilea incident în câteva săptămâni

O explozie a provocat un incendiu la un depozit de arme din centrul Bulgariei, în timpul nopții, au informat sâmbătă presa locală și autoritățile. Este al doilea incendiu produs în ultimele săptămâni la o instalație de muniție din Bulgaria.

Incidentul s-a produs pe un amplasament administrat de compania EMKO, care a fost afectată de o explozie la o altă instalație în urmă cu o lună. Informația privind administrarea depozitului de către EMKO a fost relatată de presa locală, care a citat un reprezentant al companiei.

Incendiul a izbucnit pe terenul destinat depozitării și s-a extins de la o construcție la alta, potrivit autorităților locale. Situația a fost semnalată în primele ore ale zilei de sâmbătă, după izbucnirea incendiului în urma exploziei.

„Deocamdată, incendiul se află pe terenul de depozitare al fabricii. Se propagă de la un depozit la altul”, a declarat jurnaliștilor, în primele ore ale zilei de sâmbătă, guvernatoarea regională din Gabrovo, Kristina Sidorova.

Noul incendiu are loc la 33 de zile după explozia produsă la o altă instalație EMKO. Compania este condusă de comerciantul bulgar de arme Emilian Gebrev, despre care procurorii bulgari au afirmat că ar fi fost ținta unor atacuri anterioare asupra instalațiilor sale.

Potrivit informațiilor prezentate de procurorii bulgari, atacurile asupra unor obiective asociate companiei ar fi fost comise de agenți ruși. În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pe numele a șase cetățeni ruși acuzați de implicare în distrugerea unor depozite de arme ale EMKO.

Depozitele respective conțineau muniție destinată exportului către Ucraina și Georgia, iar perioada vizată de anchetatori este cuprinsă între 2011 și 2020. Acuzațiile au fost formulate de autoritățile bulgare în legătură cu exploziile produse la instalațiile companiei.

Procurorii bulgari au declarat atunci că există motive pentru a presupune existența unor legături între exploziile produse în Bulgaria, tentativa de otrăvire a lui Emilian Gebrev din 2015 și exploziile înregistrate în 2014 la depozite de muniție din Republica Cehă. Moscova a respins acuzațiile formulate de autoritățile bulgare.

Reuters nu a reușit să contacteze imediat compania EMKO pentru a obține un punct de vedere cu privire la incendiul produs la depozitul de arme.