Tesla face o mutare importantă în Europa. Semi, camionul așteptat de ani de zile

Tesla pregătește lansarea camionului electric Semi pe piața europeană, după aproape un deceniu de la prezentarea modelului și mai multe amânări ale producției. Compania americană își extinde astfel gama de vehicule comerciale dincolo de America de Nord și intră pe o piață europeană a transportului greu în care mai mulți producători oferă deja camioane electrice, potrivit celor relatate Reuters.

Primele informații despre versiunea destinată Europei urmează să fie prezentate săptămâna viitoare, la salonul IAA Transportation din Hanovra, Germania. Tesla va anunța atunci specificațiile tehnice pentru piața europeană, precum și detalii referitoare la lansarea camionului.

Tesla a prezentat modelul Semi în 2017 și anunțase inițial că producția urma să înceapă în 2019. Termenul a fost amânat de mai multe ori, în condițiile în care compania a acordat prioritate bateriilor destinate automobilelor electrice de pasageri.

Primele livrări ale camionului au început în Statele Unite la sfârșitul anului 2022, însă într-un volum limitat. Printre companiile care au primit astfel de vehicule s-a numărat și PepsiCo.

În aprilie, Tesla a anunțat că primul camion Semi a ieșit de pe o linie de producție de mare volum din Nevada. Câteva luni mai târziu, în actualizarea transmisă acționarilor în iulie, compania a precizat că producția Semi va începe în 2026.

Tesla a renunțat totodată la o prognoză anterioară referitoare la producția de volum în acest an. Evoluția calendarului de producție vine după mai multe întârzieri care au împins lansarea modelului cu mult peste termenul anunțat inițial.

Versiunea Semi prezentată pe site-ul Tesla din Germania este indicată cu o autonomie de până la 550 de kilometri. Camionul este prezentat pentru o masă totală a ansamblului de 40 de tone și un consum de aproximativ 1 kWh pe kilometru.

Vehiculul are o masă de aproximativ 9.100 de kilograme fără remorcă și fără încărcătură. Pentru încărcare, Tesla susține că Semi poate recupera aproximativ 60% din autonomie în 30 de minute, folosind rețeaua Megacharger.