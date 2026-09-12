„Legea lui Adam” deschide un nou front în lupta pentru siguranța copiilor în mediul online

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a semnat joi o lege prin care companiile de tehnologie nu mai pot expune copiii sub 16 ani unor funcții considerate capabile să creeze dependență pe platformele de socializare. Totodată, noile reglementări vizează și jucăriile care includ chatbot-uri bazate pe inteligență artificială.

Cele două măsuri fac parte dintr-un pachet de 13 proiecte de lege adoptate de Newsom și prezentate ca măsuri destinate protejării tinerilor de tehnologii despre care autoritățile consideră că le pot pune în pericol siguranța și bunăstarea. Pachetul include și prevederi referitoare la protecția suplimentară a vieții private a minorilor în mediul online.

O altă lege extinde sancțiunile penale referitoare la materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Noile prevederi includ și conținutul modificat digital sau generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care este prezentată o persoană sub 18 ani implicată în acte sexuale.

O măsură distinctă interzice, pentru o perioadă de patru ani, fabricarea și comercializarea jucăriilor care includ un chatbot destinat să ofere companie utilizatorului. O prevedere asociată introduce controale parentale pentru programele de tip chatbot și stabilește noi evaluări privind siguranța și riscurile acestor tehnologii.

Newsom a prezentat noile reglementări drept cele mai ample de acest tip adoptate în Statele Unite. Unul dintre proiectele de lege a primit denumirea „Legea lui Adam”, în memoria lui Adam Raine, un adolescent de 16 ani care s-a sinucis în aprilie 2025.

Potrivit părinților lui Raine, băiatul a acționat pe baza unor gânduri suicidare pe care aceștia susțin că le-a văzut validate în timpul unor luni de discuții cu ChatGPT, programul de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI.

OpenAI a anunțat că intenționează să consolideze măsurile de siguranță ale ChatGPT. Compania a recunoscut că aceste măsuri au devenit „mai puțin fiabile” pe măsură ce interacțiunile utilizatorilor cu programul se prelungesc.

„Ne dorim ca ai noștri copii – și fiecare copil din California – să crească într-o lume în care tehnologia le susține bunăstarea, în loc să le exploateze vulnerabilitățile”, a declarat Newsom, un democrat, într-un comunicat prin care a anunțat măsurile.

California, unde își au sediul unele dintre cele mai mari companii de internet din lume, printre care Google, Meta Platforms și Snap Inc, se alătură astfel unui număr tot mai mare de state americane care încearcă să limiteze strategiile de afaceri considerate concepute pentru a atrage adolescenții pe platformele de socializare.

Inițiativele sunt adoptate pe fondul preocupărilor legate de efectele utilizării excesive a rețelelor de socializare asupra sănătății mintale a tinerilor. În același timp, noile reglementări au primit sprijin din partea unor politicieni din ambele partide, dar au fost și criticate de organizații care consideră că restricțiile pot limita accesul minorilor la internet.

Electronic Frontier Foundation s-a numărat printre criticii proiectului și a descris legea drept „un coșmar masiv al vieții private și al libertății de exprimare”.

Utah a fost primul stat american care a adoptat legi pentru reglementarea accesului copiilor la rețelele de socializare. Ulterior, măsuri în acest domeniu au fost adoptate și în state precum Arkansas, Louisiana, Ohio, Texas, Florida și New York, însă prevederile diferă de la un stat la altul.

La nivel internațional, mai multe țări au introdus, de asemenea, măsuri pentru limitarea accesului copiilor la conținut considerat dăunător pe internet. Australia a adoptat, la rândul său, o interdicție privind accesul la rețelele de socializare pentru copiii cu vârsta sub 16 ani.

Versiunea adoptată în California, cunoscută sub numele de Legea Adunării 1709, interzice expunerea copiilor sub 16 ani la anumite „trăsături de exploatare psihologică menite să maximizeze implicarea și care duc previzibil la consum compulsiv”.

Printre funcțiile vizate se află fluxurile cu derulare infinită și redarea automată bazată pe algoritmi. Lista include și alte caracteristici, care urmează să fie stabilite prin reglementări ulterioare.

Adoptarea legii are loc într-o perioadă în care marile companii de tehnologie se confruntă cu un număr tot acceptat în urmă cu trei săptămâni să plătească până la 18 miliarde de dolari în următorul deceniu și să impună limite stricte privind modul în care adolescenții folosesc Facebook și Instagram.

Acordul a fost încheiat cu aproape toate statele americane pentru soluționarea unor acțiuni civile în care compania era acuzată că și-a proiectat platformele de socializare astfel încât să creeze dependență în rândul copiilor mai mare de acțiuni și presiuni juridice privind modul în care platformele lor sunt utilizate de copii și adolescenți.

Meta a acceptat în urmă cu trei săptămâni să plătească până la 18 miliarde de dolari în următorul deceniu și să impună limite stricte privind modul în care adolescenții folosesc Facebook și Instagram. Acordul a fost încheiat cu aproape toate statele americane pentru soluționarea unor acțiuni civile în care compania era acuzată că și-a proiectat platformele de socializare astfel încât să creeze dependență în rândul copiilor.