Google pregătește o investiție fără precedent în Europa. Unde va construi infrastructură AI de 15 miliarde de dolari

Google va investi cel puțin 13 miliarde de euro în infrastructura pentru inteligență artificială din Finlanda, în următorii doi ani. Compania americană a anunțat miercuri, 9 septembrie, și primul său contract pentru energie nucleară semnat în afara Statelor Unite. Proiectele vor include centre de date, modernizarea rețelei electrice și dezvoltarea unor capacități de energie curată. Informațiile au fost anunțate de Google și prezentate de Reuters.

Google a încheiat un acord pe 22 de ani pentru achiziționarea unei cantități care poate ajunge la 50% din energia produsă de una dintre cele două centrale nucleare ale Finlandei. Informația a fost comunicată separat de Fortum, compania care operează unitatea energetică.

Energia nucleară reprezintă unul dintre avantajele oferite de Finlanda companiilor care construiesc centre de date. Aceasta poate furniza cantități mari de electricitate cu emisii reduse de carbon, într-un moment în care Google, Microsoft și ByteDance, proprietarul TikTok, caută amplasamente care să le permită limitarea costurilor energetice și respectarea obiectivelor climatice.

„Acesta este primul acord al Google privind energia nucleară în afara Statelor Unite și considerăm că reprezintă o piatră de temelie foarte importantă pentru tot ceea ce facem aici”, a declarat Ruth Porat, directorul de investiții al companiei americane, în fața jurnaliștilor reuniți la Helsinki.

Cele două companii intenționează să studieze și posibilitatea dezvoltării unor noi proiecte în domeniul energiei nucleare și regenerabile din Finlanda.

Anunțarea acordului a determinat o creștere puternică a acțiunilor Fortum. Titlurile companiei energetice s-au apreciat cu 10% până la ora 08:25 GMT, depășind avansul de 1,4% înregistrat de indicele principal al Bursei de la Helsinki.

Alphabet și-a majorat în acest an bugetul global pentru investiții până la un interval cuprins între 195 și 205 miliarde de dolari, pe fondul creșterii cererii pentru capacitate de calcul. Potrivit Google, programul anunțat în Finlanda reprezintă cea mai mare investiție individuală realizată până acum de companie în Europa.

Fondurile vor fi direcționate către centre de date, lucrări de modernizare a rețelei electrice și proiecte pentru energie curată și sisteme de stocare în baterii. Noua infrastructură va susține servicii precum Gemini, Google Search, Maps și YouTube.

„Noua infrastructură digitală va constitui o bază pentru pregătirea digitală, inovarea și dezvoltarea inteligenței artificiale în Finlanda și în întreaga Europă”, a transmis compania.

Investițiile sunt programate pentru 2027 și 2028, iar în etapa de construcție ar urma să aducă o contribuție de aproximativ 3,6 miliarde de dolari la produsul intern brut al Finlandei. După intrarea în funcțiune a noilor facilități, proiectele ar putea susține anual aproximativ 7.000 de locuri de muncă, potrivit estimărilor prezentate de Google.

Premierul finlandez Petteri Orpo a afirmat că decizia companiei americane reprezintă „o confirmare clară a punctelor noastre forte”.

„Valoarea economiei datelor depășește cu mult investițiile directe, stimulând inovarea, cercetarea și dezvoltarea”, a adăugat șeful Guvernului de la Helsinki.

Fortum a precizat că acordul de achiziție a energiei pe termen lung oferă predictibilitatea financiară necesară pentru modernizarea centralei nucleare Loviisa și prelungirea duratei sale de funcționare până în 2050. Unitatea energetică este amplasată în apropierea centrului de date operat de Google la Hamina.

Finlanda oferă și un avantaj climatic pentru dezvoltarea centrelor de date. Temperaturile scăzute reduc cantitatea de energie necesară răcirii echipamentelor informatice, care generează volume considerabile de căldură în timpul funcționării.