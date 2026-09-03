Companiile taiwaneze pregătesc investiții de 20 de miliarde de dolari în SUA, pe fondul boomului AI

Taiwanul își intensifică investițiile în SUA, în contextul cursei globale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale (IA, artificial intelligence, AI). Companiile taiwaneze pregătesc proiecte de aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Companiile taiwaneze pregătesc investiții suplimentare de aproximativ 20 de miliarde de dolari în SUA, pe fondul cererii tot mai mari pentru tehnologii de inteligență artificială (IA, artificial intelligence, AI) și semiconductori. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei din Taiwan, Kung Ming-hsin, care a precizat că firmele din insulă intenționează să își extindă semnificativ operațiunile pe piața americană.

Oficialul taiwanez a făcut declarația miercuri, la deschiderea pavilionului SUA din cadrul târgului SEMICON Taiwan, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei semiconductorilor și microelectronicii. Kung Ming-hsin nu a precizat însă ce companii vor realiza investițiile și nici modul în care suma de aproximativ 20 de miliarde de dolari va fi împărțită între proiecte.

Potrivit ministrului Economiei din Taiwan, firmele taiwaneze investesc deja „foarte activ” în SUA. Ministerul a reevaluat planurile companiilor interesate să își extindă activitatea pe piața americană după participarea Taiwanului la summitul SelectUSA, organizat în luna mai.

Noile investiții vin într-un moment în care SUA încearcă să își dezvolte propria industrie de semiconductori și să reducă dependența de producătorii asiatici. Cipurile sunt esențiale pentru funcționarea centrelor de date și pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială, iar explozia cererii pentru aplicații AI determină companiile din industrie să investească masiv în extinderea capacităților de producție.

Washingtonul încearcă de mai mult timp să convingă producătorii taiwanezi de tehnologie să își extindă prezența pe teritoriul american. Creșterea producției în SUA este considerată importantă pentru consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu semiconductori și produse electronice, într-un sector strategic pentru economia și securitatea tehnologică a țării.

Bill Frauenhofer, reprezentant al Departamentului Comerțului al SUA, a salutat anunțul făcut de ministrul Economiei din Taiwan. Acesta a subliniat importanța noilor proiecte pentru dezvoltarea unei industrii americane mai rezistente, mai competitive și mai inovatoare.

Investițiile suplimentare de aproximativ 20 de miliarde de dolari anunțate acum nu includ planurile celui mai mare producător mondial de cipuri, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Compania taiwaneză a anunțat în luna iulie o investiție suplimentară de 100 de miliarde de dolari pentru extinderea operațiunilor sale din Arizona. În urma acestei decizii, valoarea totală a investițiilor planificate de TSMC în SUA a ajuns la aproximativ 265 de miliarde de dolari.