Uber concediază aproximativ 3.300 de angajați. Compania pregătește cea mai amplă restructurare din ultimii ani

Uber Technologies va concedia aproximativ 3.300 de angajați, reprezentând circa 10% din totalul personalului, într-o restructurare care va fi cea mai amplă realizată de companie de la pandemia de COVID-19. Măsura are loc în contextul în care Uber încearcă să își adapteze activitatea la dezvoltarea rapidă a serviciilor de robotaxi și la presiunile tot mai mari asupra afacerii tradiționale de transport cu șofer.

Directorul general al Uber, Dara Khosrowshahi, a anunțat miercuri că restructurarea va presupune reducerea nivelurilor de management și simplificarea structurii organizaționale. Compania și-a construit o organizație mai complexă în perioada de creștere accelerată, însă această structură a devenit între timp un obstacol în procesul de luare a deciziilor, conform Reuters.

Khosrowshahi nu a pus concedierile pe seama inteligenței artificiale, spre deosebire de mai mulți directori din industria tehnologică. În schimb, reducerea numărului de angajați este legată de nevoia companiei de a deveni mai eficientă și de a se pregăti pentru transformările care apar în sectorul transporturilor.

La nivelul industriei tehnologice, inteligența artificială și eficiențele obținute prin utilizarea acesteia au contribuit la numeroase restructurări în acest an. Potrivit site-ului layoffs.fyi, numărul total al concedierilor din sector a depășit 123.000 de angajați, în aproape 390 de companii.

În cadrul reorganizării anunțate miercuri, Uber va reduce cu 20% numărul angajaților aflați la cel puțin șapte niveluri ierarhice sub directorul general. De asemenea, compania va reduce cu aproape jumătate numărul echipelor care au doar unul sau doi angajați care raportează direct unui manager.

Unele echipe vor fi comasate, iar o parte importantă a angajaților va fi concentrată în jurul principalelor centre de activitate ale companiei. Uber va limita totodată posturile complet remote la aproximativ 1% din totalul personalului, menținând în același timp politica prin care angajații trebuie să lucreze de la birou trei zile pe săptămână.

Restructurarea este menită să reducă nivelurile ierarhice și complexitatea organizațională, astfel încât responsabilitățile să fie mai clare și deciziile să fie luate mai rapid. Economiile rezultate urmează să fie redirecționate către creștere, inovație și dezvoltarea capabilităților considerate importante pentru următorii ani.

Una dintre principalele provocări pentru Uber este dezvoltarea serviciilor de transport cu vehicule autonome. Compania se confruntă cu o concurență în creștere din partea robotaxiurilor, care ar putea afecta modelul de afaceri bazat pe intermedierea curselor între pasageri și șoferi.

O parte dintre îngrijorări sunt legate de tensiunile tot mai mari dintre Uber și Waymo, cel mai mare operator american de robotaxiuri. Waymo își operează vehiculele prin aplicația Uber în Austin și Atlanta, însă compania se extinde și în piețe noi fără Uber.

În același timp, rivali precum Tesla își intensifică investițiile în robotaxiuri. Dezvoltarea unei flote tot mai mari de vehicule autonome alimentează temerile că Uber ar putea pierde o parte din rolul profitabil de intermediar dintre pasageri și vehicule.

Pentru a-și apăra poziția pe piață, Uber intenționează să investească peste 10 miliarde de dolari în robotaxiuri în următorii ani. Compania va sprijini firmele care dezvoltă sisteme de conducere autonomă și urmărește să se poziționeze ca o platformă importantă pentru cursele efectuate de vehicule fără șofer.

Trecerea către vehicule autonome va necesita și un alt tip de structură de personal. Pe măsură ce tehnologia autonomă și parteneriatele din acest domeniu se dezvoltă, compania va avea nevoie de angajați adaptați unui model de afaceri diferit de cel construit în jurul șoferilor umani și al costurilor asociate acestora, inclusiv al numeroaselor niveluri de management.

Problemele Uber nu se limitează la activitatea de transport de persoane. Uber Eats se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea DoorDash, Instacart și a platformelor locale de livrare.

Pentru a-și consolida poziția și a putea concura mai eficient, Uber a recurs la tranzacții de amploare. Printre acestea se află achiziția Delivery Hero, în valoare de 14,8 miliarde de dolari, prin care compania urmărește să își mărească dimensiunea și să obțină avantaje de scară pe piața livrărilor.

În ciuda anunțului privind concedierile, acțiunile Uber au crescut cu aproape 2%. Evoluția vine într-un an dificil pentru titlurile companiei, care au avut o performanță mai slabă decât indicele S&P 500 și decât acțiunile rivalului Lyft.

Acțiunile Uber au înregistrat o scădere de aproape 8% în acest an, în principal pe fondul îngrijorărilor privind intensificarea concurenței.

Restructurarea anunțată miercuri reprezintă cea mai mare rundă de concedieri efectuată de Uber din mai 2020. În perioada respectivă, prăbușirea cererii provocată de pandemie a determinat compania să renunțe la 6.700 de locuri de muncă, reprezentând aproape un sfert din personalul său.

Uber se confruntă în prezent și cu presiuni legate de costurile inteligenței artificiale. Potrivit unor informații apărute în presă, angajații companiei au consumat întregul buget pentru AI alocat pentru 2026 în numai patru luni. La sfârșitul anului trecut, Uber avea aproximativ 34.000 de angajați la nivel global, potrivit raportului anual al companiei.