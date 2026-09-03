Costul orar al forței de muncă a scăzut în trimestrul II din 2026. În ce domenii s-au înregistrat cele mai mari reduceri

Costul orar al forței de muncă a înregistrat o scădere în trimestrul al doilea din 2026 față de primele trei luni ale anului, potrivit datelor privind indicele trimestrial al costului orar al forței de muncă. În forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare, indicatorul a coborât cu 0,32% în trimestrul II 2026 comparativ cu trimestrul I 2026.

În schimb, raportat la trimestrul II din 2025, costul orar al forței de muncă a crescut cu 1,80% în trimestrul II 2026, în forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare, conform datelor publicate de Institutul Națioanl de Statitică (INS).

Comparativ cu trimestrul I 2026, pe activități economice au fost înregistrate atât scăderi, cât și creșteri ale costului orar al forței de muncă, în forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare.

Cele mai importante scăderi s-au înregistrat în hoteluri și restaurante, unde costul orar al forței de muncă a coborât cu 3,20%. O diminuare de 3,09% a fost consemnată în sectorul informații și comunicații.

Costul orar al forței de muncă a scăzut cu 1,86% în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor. O altă reducere semnificativă, de 1,79%, a fost înregistrată în activități profesionale, științifice și tehnice.

La polul opus, cele mai mari creșteri față de trimestrul I 2026 au fost consemnate în industria extractivă, cu un avans de 6,88%, potrivit datelor publicate de INS.

În sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, costul orar al forței de muncă a crescut cu 3,10%. În învățământ, creșterea a fost de 2,42%, iar în tranzacții imobiliare, de 2,15%.

Comparativ cu trimestrul anterior, componenta cheltuielilor directe, respectiv cheltuielile salariale cu forța de muncă, a scăzut cu 0,33%. În același timp, componenta cheltuielilor indirecte, respectiv cheltuielile non-salariale, a înregistrat o reducere de 0,20%.

Comparativ cu trimestrul II 2025, costul orar al forței de muncă, ajustat după numărul zilelor lucrătoare, a crescut în majoritatea activităților economice în trimestrul II 2026.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată în construcții, unde costul orar al forței de muncă a avansat cu 5,71%.

În industria extractivă, creșterea a fost de 5,63%, în timp ce în activități de servicii administrative și activități de servicii suport costul orar al forței de muncă a crescut cu 5,33%.

În hoteluri și restaurante, indicatorul a urcat cu 4,99%, iar în industria prelucrătoare, cu 4,07%. O creștere de 4,03% a fost consemnată în activități profesionale, științifice și tehnice.

Au existat însă și domenii în care costul orar al forței de muncă a scăzut față de trimestrul II 2025. Cea mai importantă reducere a fost înregistrată în administrația publică, unde indicatorul a coborât cu 5,79%.

În învățământ, costul orar al forței de muncă a scăzut cu 4,70% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În ceea ce privește componentele costului forței de muncă, cheltuielile directe, respectiv cele salariale, au crescut în trimestrul II 2026 cu 1,79% față de trimestrul II 2025. Cheltuielile indirecte, non-salariale, au înregistrat o creștere de 1,90%.

Indicele trimestrial al costului orar al forței de muncă este un indicator pe termen scurt. Acesta reflectă evaluarea tendințelor privind costurile orare suportate de angajator pentru forța de muncă salariată.