Platforma e-Sănătatea mea întâmpină probleme la înscriere. Guvernul a suplimentat echipa care validează conturile

Platforma e-Sănătatea mea întâmpină probleme de accesare, iar utilizatorii care încearcă să se conecteze au raportat dificultăți încă de la primii pași ai procesului. Guvernul a confirmat existența problemelor și anunță măsuri pentru accelerarea procesului de înrolare și validare a identităților digitale.

Platforma e-Sănătatea mea este destinată contribuabililor români care ar trebui să își poată accesa, prin intermediul acesteia, datele din propriul istoric medical. Problemele de funcționare au fost semnalate de mai mulți utilizatori, iar dificultățile au fost identificate și confirmate de Executiv ca fiind legate inclusiv de procesul de înrolare.

Potrivit Guvernului, în prezent există aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităților digitale aflate în așteptare. În același timp, fluxul mediu este de aproximativ 10.000 de solicitări noi în fiecare zi, ceea ce a dus la acumularea unui volum important de cereri care trebuie procesate.

Pentru reducerea rapidă a numărului de solicitări restante, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) dispune în prezent de 40 de persoane instruite pentru validare.

Executivul a decis însă suplimentarea temporară a personalului implicat în această activitate. Astfel, 19 persoane noi vor răspunde solicitărilor de înrolare, iar Guvernul estimează că problema acumulării cererilor va fi soluționată în termen de o săptămână. Anterior, procesul de validare era gestionat de cele 40 de persoane instruite în acest scop.

„În prezent, aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităților digitale se află în așteptare, în condițiile unui flux mediu de aproximativ 10.000 de solicitări noi pe zi. Pentru reducerea rapidă a volumului restant, Autoritatea pentru Digitalizarea României dispune în acest moment de 40 de persoane instruite pentru validare”, a transmis Guvernul într-un comunicat.

Procesul de validare a identităților digitale presupune efectuarea unor verificări riguroase, menite să prevină tentativele de fraudă, impersonare sau alterare a identității. Personalul ADR care participă la proces beneficiază de instruire specializată, potrivit informațiilor transmise de Guvern.

Ulterior, sistemul ROeID urmează să preia, să analizeze și să soluționeze automatizat solicitările de înrolare. Automatizarea este prevăzută după etapa în care sunt realizate verificările necesare pentru validarea identității utilizatorilor.

„Procesul de validare presupune verificări riguroase pentru prevenirea tentativelor de fraudă, impersonare sau alterare a identității. Personalul ADR implicat în acest proces beneficiază de instruire specializată. […] Din acel moment, sistemul ROeID va prelua, analiza și soluționa automatizat solicitările de înrolare”, a mai transmis executivul.

Executivul le recomandă utilizatorilor să își instaleze ultima versiune a platformei, pentru a beneficia de o funcționare optimă.

În plus, au fost identificate și alte soluții pentru procesul de înrolare. Acestea urmează să fie implementate, cu scopul de a facilita accesul utilizatorilor și de a îmbunătăți funcționarea procesului.

Guvernul precizează că platforma portal.esanatateamea.ro este funcțională în acest moment, însă funcționalitățile sale vor fi puse în funcțiune integral printr-o abordare prudentă și secvențială.