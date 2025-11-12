Primăria Sectorului 1 anunță continuarea procesului de digitalizare a serviciilor publice prin integrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale (DGITL) în platforma ROeID, sistemul național de identitate electronică gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Această aplicație permite oricărui cetățean să își creeze o identitate digitală recunoscută oficial, fără deplasări la ghișee.

Înregistrarea în sistem este simplă: locuitorii se pot autentifica pe site-ul www.roeid.ro folosind buletinul și o cameră web, printr-un proces de identificare video. După validare, utilizatorul primește un cont unic, care devine cheia de acces către toate serviciile publice și administrative, inclusiv cele oferite de DGITL Sector 1.

Prin intermediul contului ROeID, cetățenii pot accesa online serviciile DGITL, precum plata impozitelor, obținerea certificatelor fiscale, vizualizarea actelor administrative sau transmiterea de formulare și petiții. Accesul este posibil atât prin platforma online https://online.impozitelocale1.ro/, cât și prin aplicația mobilă “DGITL Sector 1”, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

Printre funcționalitățile oferite se numără:

Vizualizarea și plata online a obligațiilor fiscale;

Obținerea automată a certificatelor de atestare fiscală;

Declararea și radierea mijloacelor de transport sau a imobilelor;

Accesarea și descărcarea deciziilor de impunere;

Verificarea statusului cererilor depuse;

Transmiterea petițiilor și documentelor justificative în format digital.

Crearea contului ROeID este, de asemenea, un proces intuitiv. Utilizatorii descarcă aplicația din App Store sau Google Play, fotografiază actul de identitate și realizează un scurt selfie video pentru verificare.

După confirmarea datelor, telefonul mobil devine un token securizat pentru autentificarea în platformele digitale ale instituțiilor publice și companiilor private.

Platforma oferă, totodată, acces la istoricul autentificărilor, informări privind serviciile noi disponibile și control deplin asupra identității digitale.

Avantajele sistemului sunt semnificative: un singur cont pentru toate serviciile digitale, securitate sporită printr-un mecanism guvernamental, disponibilitate permanentă de pe orice dispozitiv și interoperabilitate cu alte platforme naționale sau locale.