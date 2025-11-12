Conform Legii nr. 258/2013 privind gestionarea câinilor fără stăpân, primăria este instituția responsabilă pentru capturarea, adăpostirea și supravegherea animalelor aflate pe străzi. Chiar dacă aceste servicii sunt externalizate către ONG-uri sau firme specializate, răspunderea legală rămâne la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Codul civil, la articolul 1349, prevede clar că orice persoană sau entitate publică răspunde pentru prejudiciile cauzate prin acțiune sau omisiune. Așadar, dacă primăria a fost sesizată despre existența câinilor agresivi și nu a intervenit, poate fi obligată să despăgubească victima.

Primul pas în cazul în care te-a mușcat un câine este să mergi la spital pentru primul ajutor și administrarea vaccinului antirabic. Medicul trebuie să elibereze un certificat medico-legal care va sta la baza oricărei cereri de despăgubire.

Următorul pas este sesizarea Poliției Locale sau apelul la 112, pentru întocmirea unui proces-verbal de constatare. Acesta confirmă locul incidentului și faptul că animalul se afla pe domeniul public. Este recomandat să fie făcute fotografii cu rana, locul și eventual câinele implicat, dacă acest lucru nu pune victima în pericol.

Victima poate depune o plângere oficială la primăria pe raza căreia a avut loc incidentul. Cererea trebuie să includă:

o copie a actului de identitate;

certificatul medico-legal;

procesul-verbal al poliției;

documentele medicale și chitanțele aferente cheltuielilor;

eventuale fotografii sau declarații ale martorilor.

Primăria este obligată, conform Legii nr. 233/2002, să răspundă în cel mult 30 de zile. Dacă refuză să ofere despăgubiri, persoana vătămată poate deschide acțiune civilă împotriva instituției pentru recuperarea daunelor.

În instanță, se pot solicita daune materiale (pentru tratament, medicamente, pierderi de venituri) și daune morale, pentru durerea fizică și psihică produsă de incident.

Sumele acordate de judecători depind de gravitatea leziunilor și de dovezile depuse. În practică, despăgubirile morale pot ajunge la 5.000–20.000 de lei, iar daunele materiale sunt calculate în funcție de cheltuielile medicale și zilele de concediu medical.

Dacă victima poate dovedi că primăria a fost sesizată anterior despre existența câinilor agresivi în zonă și nu a acționat, șansele de câștig cresc semnificativ.

Victima are dreptul la tratament medical gratuit și la compensații pentru prejudiciile suferite. Primăria răspunde atunci când nu a respectat obligațiile legale de capturare, supraveghere și monitorizare a animalelor fără stăpân.

Neglijența administrativă, adică lipsa acțiunii în ciuda sesizărilor, poate duce la răspundere civilă și la plata despăgubirilor stabilite de instanță.

După incident, serviciul de ecarisaj trebuie să captureze câinele și să îl monitorizeze medical. Dacă animalul este microcipat și are proprietar, acesta poate fi tras la răspundere în baza OUG nr. 55/2002, care reglementează regimul câinilor periculoși și agresivi.

În cazul câinilor fără stăpân, autoritățile sunt obligate să îi adăpostească, să îi verifice sanitar-veterinar și să asigure că nu mai reprezintă un pericol pentru populație.