Noul cadru legislativ prevede că toți câinii și toate pisicile din UE trebuie să aibă microcipuri și să fie în baze de date naționale interoperabile, astfel încât informațiile să poată fi accesate și corelate între statele membre. Măsura este menită să îmbunătățească trasabilitatea animalelor și să faciliteze identificarea rapidă a acestora în caz de pierdere sau incidente.

Potrivit lui Lucian Bagia, reprezentant al Asociației Chinologice Metropolitane București, microciparea va permite returnarea rapidă a animalelor pierdute proprietarilor lor, după identificarea acestora. De asemenea, în situații precum accidentele rutiere în care sunt implicate animale, proprietarii pot fi trași la răspundere dacă acestea nu au fost supravegheate corespunzător.

„Dacă un animal microcipat se pierde și este identificat, găsit pe stradă, i se citește microcipul și poate fi restituit imediat. Un animal care a fost implicat într-un accident rutier se găsește și proprietarul poate fi tras la răspundere că a lăsat animalul să ajungă acolo”, a explicat Lucian Bagia.

Regulamentul interzice, de asemenea, mutilarea câinilor și pisicilor în scopuri de spectacol sau concursuri, precum și legarea acestora de obiecte, cu excepția cazurilor justificate medical. Măsura urmărește creșterea nivelului de bunăstare pentru animalele de companie la nivel european.

Expertul în politici publice și protecția animalelor, Tudor Ionescu, a explicat că menținerea câinilor legați în lanțuri scurte este o practică ineficientă și dăunătoare, deoarece nu permite animalului să se apere în caz de pericol și poate crește nivelul de stres și agresivitate.

„Dacă câinele este legat într-o curte de un lanț de un metru și vine hoțul, el nu poate să atace, deci este o inutilitate care nu face decât să crească o agresivitate și o tensiune a animalului”, a explicat Tudor Ionescu.

Noile reguli interzic și reproducerea între animale cu grad apropiat de rudenie, inclusiv între părinți și pui, bunici și nepoți sau între frați și frați vitregi, pentru a reduce riscurile genetice și problemele de sănătate în rândul animalelor.

În plus, animalele de companie provenite din afara Uniunii Europene vor trebui să fie microcipate și înregistrate înainte de intrarea pe teritoriul UE, pentru a asigura un control mai strict asupra provenienței acestora.

Datele oficiale arată că aproximativ 44% dintre cetățenii Uniunii Europene dețin animale de companie. Piața de profil este estimată la 1,3 miliarde de euro anual, iar aproximativ 60% dintre proprietari își achiziționează animalele online, ceea ce subliniază importanța reglementării acestui sector.

Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, au la dispoziție doi ani pentru a transpune noile prevederi în legislația națională și pentru a crea infrastructura necesară implementării acestor standarde la nivel intern.

În România, legislația privind protecția animalelor de companie este deja reglementată prin mai multe acte normative, însă noile prevederi europene vor întări semnificativ cadrul existent și vor aduce standarde unitare la nivelul Uniunii Europene.

În prezent, Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor stabilește că animalele trebuie tratate cu respect și nu pot fi supuse unor acte de cruzime, inclusiv mutilări nejustificate sau tratamente care le provoacă suferință. De asemenea, legislația națională interzice abandonul și obligă proprietarii să asigure condiții minime de bunăstare. Totuși, reglementările privind legarea câinilor în lanț nu sunt la fel de restrictive precum cele introduse la nivel european, fiind permise în anumite condiții, fără o interdicție generală explicită.

În ceea ce privește identificarea animalelor, România a introdus deja obligativitatea microcipării câinilor, în special prin sistemul de identificare și înregistrare în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân (RECS). Această măsură a fost implementată pentru a reduce abandonul și pentru a facilita identificarea proprietarilor în cazuri de pierdere sau incidente. Totuși, extinderea obligației și la pisici, precum și interconectarea bazelor de date la nivel european, reprezintă o noutate importantă adusă de regulamentul UE.

De asemenea, legislația românească sancționează anumite forme de cruzime față de animale, însă noile reguli europene vor clarifica și extinde interdicțiile, inclusiv în ceea ce privește mutilarea animalelor în scopuri estetice sau pentru spectacole. În paralel, vor fi impuse restricții mai clare privind reproducerea controlată, pentru a preveni consangvinizarea, aspect care în prezent este doar parțial reglementat la nivel național.

Odată cu adoptarea și transpunerea regulamentului european, România va trebui să își actualizeze legislația și să dezvolte infrastructura necesară pentru înregistrarea extinsă a animalelor, precum și pentru aplicarea noilor norme. Autoritățile vor avea la dispoziție doi ani pentru a implementa aceste schimbări, care vor aduce un nivel mai ridicat de protecție și control pentru animalele de companie.